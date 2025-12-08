سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی مازندران: توسعه زیرساخت‌های بخش نان و پرداخت تسهیلات بانکی به نانوایان در نشست با مدیران یکی از بانک های مازندران مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، سید محمد جعفری سرپرست اداره کل غله در دیدار با مدیران یکی از بانک ها با اشاره به ضرورت نوسازی و استانداردسازی واحد‌های نانوایی گفت: وضعیت پرداخت تسهیلات دوگانه‌سوز کردن خبازی‌ها و خرید تجهیزات موتور برق و بهسازی تجهیزات نانوایی‌ها را پیگیری کردیم.

وی خواستار تسریع در روند اعطای این تسهیلات شد و افزود: پایداری خدمات رسانی به مردم در مواقع بحرانی و کاهش مخاطرات احتمالی و افزایش کیفیت نان، از مهم‌ترین اهداف این طرح حمایتی است.

در ادامه جلسه، عملکرد سامانه نانینو مورد بحث و بررسی قرار گرفت. طرفین هم با اشاره به نقش این سامانه در ارائه خدمات دقیق، پاسخگویی مناسب و ایجاد شفافیت در فرآیند‌های مرتبط با نانوایان، بر لزوم رفع برخی چالش‌های فنی و اجرایی تأکید کردند.

بر اساس توافق انجام‌شده، مقرر شد جلسه‌ای تخصصی با هدف هماهنگی بیشتر، شناسایی دقیق مشکلات سامانه و ارائه راهکار‌های مشترک با حضور مسئولان کشوری سامانه نانینو، نمایندگان اتحادیه‌های صنفی، مدیران بانک سپه و اداره کل غله برگزار شود.

در پایان این نشست، طرفین براستمرارهمکاری‌ها و استفاده از ظرفیت‌های مشترک جهت بهبود ارائه خدمات به نانوایان و افزایش بهره‌وری در زنجیره تأمین و توزیع آرد و نان تأکید کردند.