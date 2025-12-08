به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ خیابان کشی، جدول گذاری، احداث دیوار حائل، نصب پل و سنگ فرش معابر در ۵۵ روستای بخش تخت سلیمان تکاب در حال اجراست.

بخشدار بخش تخت سلیمان تکاب گفت: بمنطور عمران و آبادانی روستا‌ها و ایجاد انگیزه برای روستاییان در افزایش تولید محصولات دامی و کشاورزی عملیان عمرانی متعددی در روستا‌های این بخش در حال اجراست.

وی گفت: با انجام عملیات عمرانی و ساماندهی به چهره روستا‌ها و استقرار زیرساخت‌های حیاتی در روستا‌ها کشاورز و دامدار روستایی به تولید و کار دلگرم شده و همین امر علاوه بر جلوگیری از مهاجرت روستاییان موجب افزایش تولید محصولات دامی، باغی و کشاورزی در منطقه خواهد شد.

با توجه به تاریخی بودن منطقه تخت سلیمان و وجود آثار و ابنیه تاریخی و طبیعی فراوان حفظ بافت سنتی روستا‌ها در عمران روستایی اولویت اصلی بخش تخت سلیمان است که مورد توجه قرار گرفته است

حسین اقبالی دهیار روستای آغبلاغ علیا گفت: احداث دیوار حائل، خیابان کشی، جدول گذاری و احداث ۲ دهنه پل و احداث خیابان ۸ متری در بالا دست روستا بخاطر اتصال ۲۵ خانوار مستقر در این منطقه به روستا از جمله کار‌های دهیاری است که با مساعدت بخشدار صورت گرفته است.

اقبالی افزود: هدف از اجرای این طرح‌ها رونق و آبادی روستا ست تا جوانان روستایی تشویق شوند به تولید و اشتغال در روستا و مهاجرت نکنند، زیرا رونق تولید در روستا‌ها متکی به جوانان روستایی است که از انگیزه بالایی برخوردار هستند.

حامد حبیبی دهیار روستای حسن آباد گفت: در این روستا ۸۰ درصد طرح هادی انجام شده و ۷۰ درصد معابر آسفالت شده و ۸۰۰ متر از کوچه‌های روستا نیز سنگ فرش شده‌اند.

حبیبی افزود: سنگ فرش ۳۰۰ متر از معابر نیز در دست اقدام است و علاوه بر اینها تقویت زیرساخت‌های ارتباطی، بهداشتی و درمانی، گاز و آب نیز مورد توجه بوده است.

خانم معصومه اسدی دهیار روستای قزقپان سنگ نیز گفت: این روستا ۱۲۶۷ نفر جمعیت دارد و ۷۰ در صد طرح هادی در آن اجرایی شده است.

خانم اسدی افزود: در سال جاری در این روستا ۷ هزار متر مربع آسفالت انجام شده و هزار متر هم جدول گذاری صورت گرفته است

وی افزود: مشارکت اهالی در جدول گذاری معابر و اشتیاق آنان برای آبادانی روستا از جلوه‌های عشق به تولید و اشتغال در روستاست که امروز‌ها شاهد همکاری آنان در عمران روستا هستیم.