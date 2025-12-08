پخش زنده
جشنواره گندم و نان شهرستان بندرلنگه در فهرست رسمی رویدادهای گردشگری هرمزگان ثبت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، سرپرست ادارهکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هرمزگان گفت: جشنواره گندم و نان شهرستان بندرلنگه با شماره ۲۰۴۲۸۱۰۷۶ رسماً به عنوان رویداد گردشگری استانی به ثبت رسیده است.
عباس رئیسی افزود: ثبت این رویداد گامی مهم در مسیر ساماندهی و حرفهایسازی گردشگری رویدادها است.
وی گفت: جشنواره گندم و نان به صورت سالانه برگزار میشود و هدف آن پاسداشت مراسمهای سنتی نان و کشاورزی و همچنین معرفی فرهنگ بومی بندرلنگه است.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان افزود: این جشنواره نماد همبستگی فرهنگی و یکی از ارکان اصلی سفره ایرانی به شمار میرود.