به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، سرپرست اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هرمزگان گفت: جشنواره گندم و نان شهرستان بندرلنگه با شماره ۲۰۴۲۸۱۰۷۶ رسماً به عنوان رویداد گردشگری استانی به ثبت رسیده است.

عباس رئیسی افزود: ثبت این رویداد گامی مهم در مسیر ساماندهی و حرفه‌ای‌سازی گردشگری رویداد‌ها است.

وی گفت: جشنواره گندم و نان به صورت سالانه برگزار می‌شود و هدف آن پاسداشت مراسم‌های سنتی نان و کشاورزی و همچنین معرفی فرهنگ بومی بندرلنگه است.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان افزود: این جشنواره نماد همبستگی فرهنگی و یکی از ارکان اصلی سفره ایرانی به شمار می‌رود.