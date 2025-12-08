کتاب «کوثر فردوس» با روش مستندنگاری دقیق، روایات مربوط به زندگی و فضایل حضرت فاطمه (س) را از مصادر معتبر اهل‌سنت گردآوری کرده و جایگاه آن حضرت را در نگاه اندیشوران جهان تبیین می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، کتاب «کوثر فردوس» (مروری بر زندگی و میراث جاودان حضرت فاطمه (س)) اثر محمدباقر شریعتی سبزواری در ۲۸۰ صفحه به همت مؤسسه بوستان کتاب به چاپ رسید.

این کتاب، روایتی مستند از زندگی، فضایل و مکارم اخلاقی حضرت فاطمه‌ زهرا (س) بر اساس منابع معتبر اهل سنت و دانشمندان جهانِ اسلام و غیرمسلمان است.

در این اثر، با استناد به احادیث مشترک و نقل قول‌های تاریخی، چهره‌ بی‌نظیر دختر رسول خدا (ص) به تصویر کشیده شده است.

این کتاب ارزشمند با تکیه بر منابع معتبر اهل سنت و نگاهی فرامذهبی، به تبیین زندگی، فضایل و مقامات بی‌بدیل حضرت فاطمه زهرا (س) می‌پردازد و الگویی جاودان از سیره‌ آن بانوی بزرگوار برای همه‌ آزاداندیشان و حقیقت‌جویان جهان ارائه می‌دهد.

نگارنده سعی دارد هر مسئله‌ای که راجع به تاریخ زندگی فاطمه(س) و فضایل آن حضرت از زبان پیغمبر(ص) یا اصحاب و منسوبان آن حضرت می‌آورد، نخست مدرکش را از مصادر معتبر اهل سنت یا از دانشمندان آزاداندیش سنی و شیعه و غیرمسلمان ارائه دهد تا برای پیروان تمام مذاهب اسلامی اطمینان‌آور باشد.

کتاب حاضر در پنج فصل به رشته تحریر درآمده است؛ در فصل اول با عنوان «فاطمه زهرا (س) کیست؟»، ضمن معرفی آن حضرت به تاریخ ولادت، القاب و کنیه‌ها، و اسرار پیش از ولادت اشاره شده و با اشاره به ابلاغ سلام خدا بر خدیجه(س)، به اثبات عصمت فاطمه (س) پرداخته شده و مطلبی در خصوص ازدواج علی (ع) و فاطمه(س) به روایت دیگر اهل سنت آورده شده است.

در ادامه ضمن پاسخ به سؤال مبنی بر اینکه «آیا فاطمه با ازدواج با امام علی شرافت پیدا کرد؟»، به جایگاه حضرت زهرا (س) در کلام همسران پیغمبر، به نجوای پیامبر(ص) با فاطمه(س) از زبان عایشه اشاره شده و چند حدیث ارزنده از فاطمه زهرا (س) مطرح شده است.

همچنین در این فصل، مباحثی از جمله نزول جبرئیل بر حضرت زهرا(س)، صحیفه فاطمه(س)، مصحف فاطمه اکنون کجاست؟، اثبات امامت ائمه اطهار(ع)، سهم ذوی القربی، حضرت فاطمه (س) از دیدگاه خلفای صدر اسلام مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

نویسنده در فصل دوم که با عنوان «فاطمه از زبان همسران پیغمبر(ص)» تألیف شده، پس از بیان فضایل فاطمه از زبان عایشه، به مباحثی با عناوین بزرگ زنان اهل بهشت، شباهت‌های حضرت زهرا (س) به پدرشان رسول اکرم(ص)، صداقت فاطمه(س)، غضب و آزار فاطمه(س)، فاطمه(س) از منظر دانشمندان و بزرگان اهل سنت ابعاد وجودی زهرا(س) در کلام محققان مطرح شده است.

«حضرت زهرا(س) در کلام دانشوران غیرمسلمان» و «حضرت زهرا(س) در کلام دانشمندان اسلامی» عنوان سومین و چهارمین فصل از این اثر است.

آخرین فصل از این کتاب که به «مقایسه فاطمه زهرا(س) و مریم کبری(س) در نگاه اهل سنت» می‌پردازد، پس از بیان برترین زنان جهان از نظر قرآن، مبحثی با عنوان فاطمه (س) افضل از مریم (س) از منظر قرآن و روایات آورده شده است.

