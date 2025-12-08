رئیس سازمان تعاون روستایی کشور گفت: تعداد این بازار‌ها از ۳۰۰ مورد فراتر رفته است و تا پایان امسال به ۵۰۰ واحد خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا طلایی در برنامه روی خط خبر شبکه خبر با موضوع حذف واسطه ها با عرضه محصولات کشاورزی در روستا بازار با اشاره به موفقیت طرح «روستا بازار» در حذف واسطه‌ها و کاهش فاصله قیمتی مزرعه تا مصرف‌کننده، افزود: که هدف اصلی عرضه محصولات در این بازارها کوتاه کردن فاصله بین مزرعه تا سفره است،

وی گفت: قیمت این محصولات بین ۱۵ تا ۳۰ درصد زیر قیمت بازار عرضه می‌شوند و این امر سبب استقبال مردم شده است.

معاون وزیر همچنین با اشاره به اینکه سهم روستا بازارها هم اکنون در بازار فروش زیر ۵ درصد است، هدف‌گذاری بلندمدت سازمان را تشکیل ۳۰۰۰ روستا بازار تا پایان دولت چهاردهم اعلام کرد که می‌تواند سهم تعاون روستایی در بازار را به حدود ۲۲ درصد افزایش دهد.

طلایی گفت: که این سهم قابل توجه، می‌تواند رقابتی جدی در همه شهرها ایجاد کند و در نهایت باعث کاهش قیمت شود.

به گفته وی، این سازمان که کار سیاست‌گذاری و نظارت بر حدود ۸۰۰ تشکل بخش کشاورزی را بر عهده دارد، در «روستا بازارها» تنها یک واسطه (خود تشکل) را در زنجیره تأمین نگاه می‌دارد.

رئیس سازمان تعاون روستایی افزود: پنج میلیون بهره‌بردار بخش کشاورزی عضو این تشکل‌ها هستند و درآمد حاصل از این بازارها متعلق به خود تولیدکنندگان است.

طلایی به نقش تشکل‌ها در تنظیم بازار اشاره کرد و گفت که سیاست‌های صحیح وزارت جهاد کشاورزی در حوزه ذخیره‌سازی، باعث شده است که کمترین نوسانات در حوزه سیب‌زمینی و پیاز در هشت تا نه ماه گذشته ثبت شود.

وی افزود: ذخیره بسیار خوبی در حوزه سیب‌زمینی و پیاز در سردخانه‌ها و انبارهای سرد موجود است و نگرانی‌ای در این خصوص وجود ندارد

رئیس سازمان تعاون روستایی همچنین اعلام کرد که تشکل‌ها در حوزه‌های ذخیره‌سازی محصولات شب عید (مانند سیب و مرکبات) و خرما نیز فعال هستند و بیش از سه برابر سال گذشته خرما ذخیره شده است. معاون وزیر تأکید کرد که خرید مستقیم محصولات (مانند پرتقال و خرما) توسط تشکل‌ها حتی زمانی که محصول به درخت بوده است، به متعادل‌سازی قیمت‌ها کمک می‌کند و منافع را مستقیماً به کشاورز باز می‌گرداند.

طلایی یکی از مشکلات اصلی در شهرهای بزرگ، به ویژه تهران، را نداشتن زمین مناسب برای جانمایی روستا بازارها دانست.

وی گفت: اگرچه در اسلامشهر، پاکدشت، ورامین و کرج روستا بازار راه‌اندازی شده است، اما در خود شهر تهران فقط سه منطقه جانمایی شده است که تأثیرگذاری کافی ندارد.

رئیس سازمان تعاون روستایی به تفاهمنامه‌ای در حال مذاکره بین وزیر و شهردار تهران اشاره کرد و افزود :در صورت واگذاری زمین، بازارها در کمتر از سه تا چهار ماه با استفاده از سازه‌های سبک برقرار خواهند شد.

طلایی افزود: علاوه بر این، سازمان به سمت عرضه اینترنتی محصولات حرکت کرده است. طرح آزمایشی فروش دیجیتالی در استان گلستان در حال اجراست و یک پایگاه بزرگ برای عرضه محصولات برند کشاورزی استان‌ها، تحت عنوان «ایران کوچک»، در مشهد (خراسان رضوی) در حال راه‌اندازی است. هدف این است که در حداکثر یک سال آینده، همه محصولات در این قالب تهیه و عرضه شوند.