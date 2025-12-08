به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ لطف الله محمدی گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر هنگام گشت زنی در جاده فسا- شیراز به یک خودرو پراید که در شانه خاکی محور مقابل پارک بود مشکوک شده و برای بررسی موضوع تغییر مسیر دادند.

او با بیان اینکه راننده پراید قبل از حضور ماموران، محل را ترک کرده بود، ادامه داد: افسران پلیس در بازرسی از آن محل ۲۰ کیلو و ۱۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک و حشیش را که لا به لای بوته‌ها جاسازی شده بود، کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان فسا بیان کرد: پیگیری‌های پلیس برای دستگیری راننده خودرو پراید ادامه دارد.