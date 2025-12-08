به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، پیکر مطهر مادر شهید صابری امروزبا حضور مردم قدرشناس قائم شهر تشییع و پس اقامه نماز در جوار فرزند شهیدش واقع درگلزار شهدای امامزاده حمزه بربری محله قائم شهر به خاک سپرده شد.

سعید کهن‌سال، مدیرکل محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مازندران، این ضایعه را به جامعه معزز شاهد و ایثارگر، به‌ویژه خانواده و بستگان مرحومه تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای این مادر صبور همنشینی با فرزند شهیدش و برای بازماندگان صبر مسئلت کرد.

شهید محمدعلی صابری کمرپشتی در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۳۵ متولد و در تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۵۹ در ذوالفقاریه آبادان به فیض شهادت نائل آمد.