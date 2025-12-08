پخش زنده
فرماندار میاندوآب گفت: دانشجویان باید پیام استقلال و مبارزه با استکبار را به جامعه منتقل کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ امیر تیموری امروز در مراسم گرامیداشت روز دانشجو در جمع دانشجویان دانشگاه شهید باکری میاندوآب با اشاره به دلیل نامگذاری روز دانشجو، اظهار کرد: روز دانشجو، روز استقلالطلبی، آزادیخواهی و مبارزه با استکبار است.
فرماندار میاندوآب افزود: استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی شعار مردم ایران در بهمن ۵۷ بود که معنی آن این است که ما با دو مفهوم روبهرو هستیم جمهوری یعنی مردم، اما با محتوای دینی و اسلامی.
وی با بیان اینکه ما در این جنگ ۱۲ روزه به این نتیجه رسیدیم که همه مردم باید باشند و با هیچ گروهی با یک جناحی نمیشود مملکت را اداره کرد، گفت: هر کسی بر جمهوریت و رأی مردم بیتوجهی بکند به جمهوریت خیانت میکند و هر کس هم به دین مردم اهانت بکند به اسلامیت خیانت میکند و لذا باید جمهوریت و اسلامیت را حفظ بکنیم.
تیموری در ادامه با طرح این سؤال که چرا آمریکا به ما حمله میکند، تصریح کرد: یکی از دلایل دشمنی آمریکا این است که ما به دنبال پیشرفت و استقلال علمی و سیاسی در جهان هستیم و آمریکا این را برنمیتابد.
فرماندار میاندوآب افزود: آمریکا خود را قدرت اول جهان میداند و این هژمون میخواهد به شکل نظامی دنیا را اداره کند و به همین دلیل نیز ناتو را تشکیل دادهاند تا هر کشوری که در مقابل اینها بایستد را تهدید کند.
وی گفت: دانشجویان باید اینها را به مردم بگویند و اعلام کنند که حاکمان آمریکا و کشورهایی اروپایی که دم از دموکراسی میزنند چگونه به مذاکره خیانت کردند و این در تاریخ نوشته شد.
تیموری با اشاره به اینکه پرچم کشور عزیزمان بسیار مقدس بوده و همه اقوام زیر این پرچم متحد و یکپارچه هستند و باید از آن محافظت کنیم، تصریح کرد: در حالی که برخی تکیه بر یک فکر و اندیشه داشتند؛ رهبر معظم انقلاب گفتند که در مورد ایران سرود بخوانید و ما نیز باید دنبالهرو رهبر معظم انقلاب باشیم.
فرماندار میاندوآب افزود: شما اگر تحلیلهای خارجی را نگاه کنید؛ هیچ کشوری جرئت نمیکند به آمریکا موشک بزند؛ اما ما زدیم و پایگاههای آنها را هدف قرار دادیم و هیمنه آمریکا را شکستیم.
وی با اشاره به اینکه ما نشان دادیم که مسیری که در ساخت موشک داشتیم درست بود چرا که اگر این موشکها را نداشتیم مطمئن باشید دشمن به اهدافش رسیده بود، گفت: موشکهای ایران وقتی در تلآویو فرود آمدند؛ فوراً به فکر آتشبس افتادند و این یعنی مسیر ما در بحث دفاعی و با حمایت فرمانده معظم کل قوا درست بوده است.
تیموری با تأکید بر ما باید هر روز قوی شویم و این راه را ادامه دهیم، گفت: هم موشک را باید تقویت کنیم هم مردم را که موشک مسیر خودش را طی میکند و مردم نیز باید متحد و یکپارچه بوده و پشت سر فرمانده معظم کل قوا بایستیم.