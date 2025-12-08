به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سرهنگ فارسی با اشاره به ترافیک سنگین روز نخست آغاز گفت: عرشه سوم تقاطع غیرهمسطح شهید قهاری سعید (پل میدان میوه و تره بار) از امروز به منظور اجرای علت فنی و بهسازی مسدود شد.

او تصریح کرد : خودرو‌های عبوری از سمت بلوار ارتش به سمت بلوار نجفی و میدان فرودگاه از عرشه سوم تقاطع غیرهمسطح شهید قهاری سعید برای تردد استفاده می‌کنند که با مسدود شدن این مسیر، باید از راه‌های جایگزین استفاده کنند.

جانشین رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان همدان گفت: بر این اساس خودرو‌ها باید پس از پیمودن بلوار ارتش به جای ورود به روی این پل، وارد بلوار سیدجمال الدین اسدآبادی شده سپس از دور برگردان وارد بلوار نجفی شوند یا از میدان مرضیه حدیدچی (خانم دباغ) به عنوان دوربرگردان و ورود به بلوار نجفی استفاده کنند.

سرهنگ فارسی افزود: با هدف تسهیل در تردد‌ها از توقف وانت‌بار‌های میوه فروش در حاشیه بلوار سیدجمال الدین اسدآبادی جلوگیری می‌شود.