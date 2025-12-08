سخنگوی دولت گفت: کارگروهی از دوم آذر تشکیل جلسه داد و در نهایت مصوب شد از بامداد شنبه ۲۲ آذر ماه قیمت بنزین در کارت جایگاه‌ها به ۵ هزارتومان افزایش پیدا کند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در ارتباط با بخش خبری ۱۴ گفت: مدت‌هاست در بحث آلودگی هوا معضلاتی داریم که ۶۰ درصد این آلودگی‌ها طبق اعلام رسمی محیط زیست، ناشی از منابع متحرک است، از سوی دیگر میزان واردات بنزین کشور رقم فزاینده‌ای می‌شود.

وی ادامه داد: در سال ۹۸ تا ۹۹ بالغ بر ۶ میلیارد دلار فرآورده صادر می‌کردیم ولی در حال حاضر بالغ بر ۴ میلیارد دلار بنزین وارد می‌کنیم و طبیعتا این عدد در حال فزونی است و بدیهی است دولت در این زمینه اقدامی صورت دهد.

در این باره، برای حفظ محیط زیست، ارتقای عدالت و مدیریت منابع ملی و به منظور متنوع سازی سبد سوخت و توسعه سوخت پاک و نظم بخشی به مصرف بنزین که البته در قانون بودجه بوده که بین ۹۰ تا ۹۵ درصد از سوخت‌گیری از طریق کارت سوخت شخصی انجام شود، دولت این اقدامات را در دستور کار دارد.

مهاجرانی افزود: همچنین برای جلوگیری از واردات بنزین و استفاده حداکثری از کارت‌های سوخت شخصی این مصوبه در اولویت قرار گرفت.

سخنگوی دولت بیان کرد: همچنین دوازده اقدام به صورت جدی صورت گرفته است، به طوری که ۳ میلیارد دلار در راستای فشار افزایی و افزایش سی ان جی سرمایه‌گذاری شده، همچنین ظرفیت سی ان جی بالغ بر ۳۵ میلیون متر مکعب روزانه افزایش پیدا کرده است؛ توسعه ایستگاه‌ها، راه اندازی ایستگاه‌های ال پی جی، دوگانه سوزکردن رایگان خودروها، ارتقای تولید بنزین پالایشگاه‌ها به یورو ۵ و ... در طول یکسال گذشته صورت گرفته است.

مهاجرانی اعلام کرد: کارگروهی از دوم آذر تشکیل جلسه داد و در نهایت مصوب شد که از بامداد شنبه ۲۲ آدر ماه قیمت بنزین در کارت جایگاه‌ها به ۵ هزارتومان افزایش پیدا کند.

وی افزود: ۸۰ درصد مردم با همان سهمیه ۱۶۰ لیتر یعنی ۶۰ لیتر ۱۵۰۰ تومانی و ۱۰۰ لیتر ۳ هزارتومان نیازشان برآورده می‌شود و طبیعتا کسانی که می‌خواهند از کارت جایگاه استفاده کنند باید رقم ۵ هزارتومان پرداخت کنند.

مهاجرانی تصریح کرد: به همین جهت اقداماتی که از صبح شنبه صورت خواهد گرفت به جز آمبولانس ها، سهمیه خودرو‌های دارای پلاک دولتی، خودرو‌های وارداتی یعنی خودرو‌هایی که کشور سازنده آنان غیر ایران است و سهمیه خودرو‌های پلاک منطقه آزاد حذف خواهد شد.

به گفته سخنگوی دولت، هرآنچه از این طرح عاید شود، به مصرف خانوار‌های کم درآمد خواهد رسید