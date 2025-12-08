پخش زنده
در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید آذربایجانغربی مسائل و مشکلات ۱۵ واحد صنعتی و کشاورزی بررسی و برای رفع آنها تصمیمگیری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان عصر امروز به ریاست سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجانغربی با محوریت بررسی مشکلات واحدهای صنعتی برگزار شد.
در این جلسه مسائل و مشکلات ۱۵ واحد صنعتی و کشاورزی در حوزههای جهاد کشاورزی، محیطزیست، بانکی، معاونت غذا و دارو، گمرک آب منطقهای، شرکت توزیع برق، شرکت نفت استان و راه و شهرسازی بررسی و برای رفع آنها تصمیمگیری شد.
همچنین تصمیماتی برای رفع موانع موجود و تسهیل روند فعالیت واحدهای تولیدی استان اتخاذ شد.