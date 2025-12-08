پخش زنده
همایش صنعت پوشاک هرمزگان با حضور استادان این حرفه از تهران در اتاق بازرگانی بندرعباس برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، رئیس اداره امور صنایع غیر فلزی سازمان صمت هرمزگان گفت: در این همایش تولید کنندگان پوشاک مشاغل استان با به روزترین تجهیزات دوزندگی دنیا آشنا میشوند.
مریم معماری افزود: بازاریابی و فروش، افزایش دانش دوزندگی و تولید از دیگر محورهای این همایش بود.
وی گفت: از ابتدای سال هم به ۵۰۰ واحد تولیدی پوشاک در بندرعباس ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تسهیلات پرداخت شده است.
بیش از هزار واحد تولیدی پوشاک در هرمزگان فعال است.