به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، رئیس اداره امور صنایع غیر فلزی سازمان صمت هرمزگان گفت: در این همایش تولید کنندگان پوشاک مشاغل استان با به روزترین تجهیزات دوزندگی دنیا آشنا می‌شوند.

مریم معماری افزود: بازاریابی و فروش، افزایش دانش دوزندگی و تولید از دیگر محور‌های این همایش بود.

وی گفت: از ابتدای سال هم به ۵۰۰ واحد تولیدی پوشاک در بندرعباس ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تسهیلات پرداخت شده است.

بیش از هزار واحد تولیدی پوشاک در هرمزگان فعال است.