پخش زنده
امروز: -
بیست و نهمین جلسه ستاد جوانی جمعیت استان مرکزی پیرامون ارائه گزارش عملکرد دستگاههای اجرایی در حوزه جوانی جمعیت گذشت و اعضا بر اجرایی شدن مصوبات جلسات گذشته این ستاد تاکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری مرکزی در حاشیه این ستاد گفت: در این جلسه مصوبات جلسات قبل درباره موضوعات سقط جنین، جوانی جمعیت ارائه و برخی دستگاههای اجرایی از اقدامات خود در حوزه جمعیت گفتند.
پروین مفتح زاده افزود: رویدادهای متنوعی در حوزه جمعیت قرار است در دی ماه و بهمن ماه امسال برگزار شود که جشن ازدواج سراسری دانشجویی، رویداد جوانی جمعیت و حکمرانی جمعیت از جمله آنها است.
او ادامه داد: تا کنون آثار خوبی به دبیرخانه رویداد جوانی جمعیت استان مرکزی ارسال شده و تا دو هفته آینده کار داوری آثار نیز به پایان میرسد.