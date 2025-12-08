به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری مرکزی در حاشیه این ستاد گفت: در این جلسه مصوبات جلسات قبل درباره موضوعات سقط جنین، جوانی جمعیت ارائه و برخی دستگاه‌های اجرایی از اقدامات خود در حوزه جمعیت گفتند.

پروین مفتح زاده افزود: رویداد‌های متنوعی در حوزه جمعیت قرار است در دی ماه و بهمن ماه امسال برگزار شود که جشن ازدواج سراسری دانشجویی، رویداد جوانی جمعیت و حکمرانی جمعیت از جمله آنها است.

او ادامه داد: تا کنون آثار خوبی به دبیرخانه رویداد جوانی جمعیت استان مرکزی ارسال شده و تا دو هفته آینده کار داوری آثار نیز به پایان می‌رسد.