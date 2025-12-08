به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ احسان بردیا گفت: در پی وقوع یک فقره درگیری طایفه‌ای منجر به قتل با سلاح سرد و متواری شدن قاتل از صحنه جرم در یکی از مناطق تابعه شهرستان دزفول، موضوع دستگیری قاتل فراری و عوامل اصلی درگیری بصورت ویژه در دستور کار پلیس این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: کاراگاهان پلیس آگاهی به همراه ماموران انتظامی در محل حاضر، ضمن ایجاد آرامش در منطقه با اشراف اطلاعاتی خود موفق به شناسایی محل اختفاء قاتل شده که پس از هماهنگی با مرجع قضایی، طی عملیاتی غافلگیرانه و ضربتی وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی دزفول در ادامه ضمن اشاره به کشف ۳ قبضه سلاح سرد به همراه آلت قتاله، ۲ قبضه سلاح جنگی و شکاری و دستگیری ۳ نفر از عاملان و محرکان اصلی درگیری، تصریح کرد: متهم در تحقیقات و بررسی‌های پلیس به بزه انتسابی معترف و علت و انگیزه خود را اختلافات ملکی گذشته بیان کرد.

سرهنگ بردیا در خاتمه با اشاره به تحت کنترل بودن اوضاع منطقه، بیان داشت: متهمان پس از تشکیل پرونده‌های قضایی جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.