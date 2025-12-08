هزار و ۴۰۰ پلاک زمین به متقاضیان طرح اقدام ملی و جوانی جمعیت در خورو بیابانک واگذار شده است.

واگذاری هزار و ۴۰۰ پلاک زمین به متقاضیان طرح اقدام ملی و جوانی جمعیت

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرماندار شهرستان خوروبیابانک گفت: تاکنون بیش از هزار و ۴۰۰ پلاک به متقاضیان طرح اقدام‌ملی مسکن و جوانی جمعیت واگذار شده، که گامی مهم در رفع نیاز مسکن خانوار‌های بومی محسوب می‌شود.

علی‌اصغر ایرجی افزود: تا کنون ۹۷۰ نفر از متقاضیان نهضت ملی مسکن و بیش از ۳۰۰ خانوار واجد شرایط جوانی جمعیت توانستند پلاک زمین‌مسکونی خود را دریافت کنند.

وی گفت: پیشرفت طرح‌های مسکن زمانی شتاب می‌گیرد که زیرساخت‌های حیاتی مانند آب، برق، گاز و راه در زمان مناسب آماده‌سازی شود و از این‌رو همه دستگاه‌ها موظف هستند فرآیند صدور مجوز‌ها و آماده‌سازی‌ها را با سرعت بیشتری دنبال کنند.

ایرجی با بیان اینکه تسریع در تأمین زیرساخت‌ها موجب تحویل سریع‌تر واحد‌های مسکونی به مردم خواهد شد، افزود: هدف اصلی دولت، فراهم‌کردن شرایط مطلوب برای خانه‌دار شدن اقشار مختلف، به ویژه جوانان و خانواده‌های در حال تشکیل است و شهرستان خوروبیابانک نیز با جدیت این مسیر را دنبال می‌کند.