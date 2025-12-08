عضو دفتر حفظ و نشر اثار رهبر معظم انقلاب گفت: دشمن می‌خواهد با دوقطبی‌سازی و اختلاف‌افکنی، انسجام ملی کشورمان را تضعیف کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهدی فضائلی در جمع دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز ادامه داد: نباید تصور کنیم وقتی از دشمن سخن می‌گوییم، نسبت به ضعف‌ها و ناکارآمدی‌های داخلی بی‌تفاوت هستیم. این دو موضوع باید از هم تفکیک شوند و برای هر یک جایگاه و راهکار جداگانه در نظر گرفته شود. ما نسبت به ضعف‌های داخلی غافل نیستیم و باید برای رفع آنها تلاش کرد.

وی با اشاره به اینکه باید دشمن را شناخت و در برابر آن از خود دفاع کرد؛ چراکه ناآگاهی از ماهیت دشمن، زمینه‌ساز آسیب‌پذیری است، اظهار کرد: مشکل آمریکا با ایران بر سر انرژی هسته‌ای یا مسائل موشکی نیست، بلکه یک تقابل ذاتی است. منظور ما از آمریکا، دولتمردان این کشور است نه مردم یا دانش آنان؛ اتفاقاً از علم و ویژگی‌های مثبت فرهنگ عمومی آمریکا مانند قانون‌مندی استقبال می‌کنیم.

عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب خاطر نشان کرد: این تقابل به دلیل روحیه استکباری و سلطه‌طلبی دولتمردان آمریکاست که می‌خواهند سایر کشور‌ها تابع دستورات آنان باشند. مشکل اصلی آنها با جمهوری اسلامی ایران این است که ایران زیر بار ظلم نمی‌رود. هر کشور دیگری نیز اگر چنین رویکردی داشته باشد، با فشار آمریکا مواجه می‌شود؛ همان‌گونه که موضوع مواد مخدر را برای حمله به ونزوئلا بهانه کردند و برای ایران، موضوع هسته‌ای را دستاویز قرار می‌دهند.

فضائلی فشار‌های آمریکا علیه ایران را در سه بخش تقسیم کرد و گفت: بخش نخست، حوزه اقتصاد و معیشت است که بخشی از مشکلات اقتصادی کشور ناشی از این تحریم‌هاست. بخش دوم، فشار‌های علمی است؛ آنها نمی‌خواهند ایران پیشرفت علمی داشته باشد و همین مسئله اهمیت جهاد علمی را دوچندان می‌کند. دانشجویان باید فعالیت علمی خود را نوعی جهاد بدانند و اجازه ندهند سرعت پیشرفت علمی کشور کاهش یابد.

وی با بیان اینکه قدرت دشمن از فناوری‌ها و پیشرفت‌های علمی ناشی می‌شود، اظهار کرد: اگر می‌خواهیم در برابر آنها بایستیم و به سربلندی و پیشرفت برسیم، راهی جز توجه جدی به توسعه علمی نداریم.

عضو عضو دفتر حفظ و نشر اثار رهبر معظم انقلاب همچنین با تأکید بر نقش انسجام و وحدت ملی در تولید قدرت، گفت: سومین حوزه‌ای که دشمن از آن هراس دارد، همبستگی ملی است؛ به همین دلیل تلاش می‌کند از مسیر دوقطبی‌سازی و اختلاف‌افکنی، این انسجام را تضعیف کند.