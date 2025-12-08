ملخ صحرایی، مهاجرانی که از شبه جزیره عربستان و عمان می‌آیند و روزانه قابلیت ۴۰۰ کیلومتر پرواز دارند..

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، با اعلام جدید سازمان خوار بار جهانی فائو دوباره زنگ هشدار به صدا درآمده است.

مریم جلیلی مقدم رئیس سازمان حفظ نباتات کشور گفت: با توجه به تغییر الگوی بارش و پیش‌بینی‌های سازمان فائو احتمال حمله ملخ صحرایی برای اواخر امسال و اوایل سال آینده وجود دارد.

نبی الله رشنو مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل وزارت جهاد کشاورزی گفت: استان سیستان و بلوچستان منطقه بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان در واقع گذرگاه‌های اولیه احتمالی مواجهه با ورود این آفت خواهند بود.

با اعلام این هشدار سازمان حفظ و نباتات وزارت جهاد کشاورزی آرایش خود را به حالت آماده باش کامل درآورده است.

سعید معین مدیر مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات گفت: ۲ تا ۳ هفته آینده اولین رزمایش ملی را در استان بوشهر اجرا می کنیم. طرح اضطراری مبارزه با ملخ را نوشتیم و برای سازمان مدیریت و ستاد بحران کشور فرستادیم.

موج احتمالی حضور ملخ‌های صحرایی هماهنگی و اقدامات ملی را نیز به همراه داشت است.

غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی گفت: اولاً مصوبه هیئت دولت رو گرفتیم برای مبارزه با این آفت عمومی در صورت بروز مکاتبات لازم با دستگاه‌های ذیربط و همچنین تجهیزات سموم و ماشین آلات مورد نیاز تأمین و تدارک شده است.

یک دسته ملخ صحرایی به مقیاس ۱ کیلومتر مربع روزانه غذای ۳۵ هزار نفر را نابود می‌کند. کارشناسان هشدار می دهند پایش و آماده باش ملی تنها راه مقابله با این آفت است.