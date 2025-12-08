به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ فرمانده پلیس راه رامیان ، آزادشهر گفت: صبح امروز با برخورد موتور سیکلت با خودروی سواری در محور آزادشهر به گنبدکاووس تقاطع جاده خط نو راکب موتور سیکلت جان باخت و ترک نشین آن مجروح و به بیمارستان منتقل شد.سرهنگ حبیبی حرکت خلاف جهت موتور سیکلت را را علت این حادثه بیان کرد.

رئیس کل دادگستری گلستان همراه با دادستان مرکز استان در راستای رفع موانع تولید از شهرک صنعتی رامیان بازدید و چالشهای تولیدکنندگان را بررسی کرد.

همایش بانوی باشکوه در آستان مقدس امامزاده ابراهیم (ع) روستای النگ کردکوی برگزار و از مادران و همسران شهدا و بانوان فعال فرهنگی قدردانی شد.

از کتاب همکلاسی‌های آسمانی کتول تالیف محمد دیلم کتولی با موضوع زندگی و خاطرات ۹۸ شهید دانش‌آموز و ۱۳ شهید دانشجو در این منطقه و کتاب هنر سوختن ، زندگی‌نامه شهید دکتر محمدرضا معززی و شهیده زهرا قلی‌پور اردکانی کارگردان و فیلمساز ملی در علی آباد کتول رونمایی شد.