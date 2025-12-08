صفدر نیازی شهرکی معاون آب و خاک وزیر کشاورزی گفت: ۹۵ درصد از غذای انسان و موجودات زنده از خاک است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، از ۸۰ میلیون هکتار خاک موجود در کشور حدود ۱۸ میلیون هکتار در چرخه کشت قرار دارد که از این مقدار سالانه ۱۴ و نیم میلیون هکتار زیر کشت محصولات کشاورزی می‌رود. خاک حاصلخیز بستر تولید سالانه ۱۳۰ میلیون تن محصول کشاورزیست.

کامبیز بازرگان رئیس انجمن خاک ایران گفت: سرانه خاک حاصلخیز کشاورزی ۱۸ صدم هکتار به ازای هر نفر است. ۱ و۲دهم میلیون هکتار حدود ۶ درصد از خاک‌های کشور خوب و حاصلخیز است.

کامبیز بازرگان رئیس انجمن خاک ایران گفت: مجموع کلاس یک و دو خاک‌های کشاورزی کشور کمتر از در واقع ۳۰ درصد این ۱۸ و نیم میلیون هکتار بیش از ۷۰ درصد کلاس سه به بالا است .

حاصلخیزی خاک بستگی به کربن یا ماده آلی خاک دارد که میزان مطلوب آن ۲ درصد است. در ۶۰ درصد از خاک‌های کشور این میزان ۱ درصد است. کمبود ماده آلی فقط یکی از چالش‌های خاک‌های کشور است.

صفدر نیازی شهرکی معاون آب و خاک وزیر کشاورزی گفت: در ایران ۱۶ و نیم تن تقریباً فرسایش خاکمان هست. عدد فوق‌العاده بالایی است. چالش دوم ما شوری خاک هست. ما یک زمانی سال ۷۶، ۷۷، حدود ۶ میلیون هکتار زمین های ما شور بود. الان تقریباً بالای ۱۰ میلیون هکتار رسیده است و یه موضوعی که بسیار ما را نگران می‌کنه آلودگیست. آلودگی از پساب‌ها و ورود فاضلاب ها به رودخانه‌ها و سایر موارد هم یک چالش جدیست که داریم.

طبق تحقیقات انجمن خاک طی ۲۵ سال گذشته در ساعت ۱ و۲ دهم هکتار از زمین‌های زراعی و باغی دچار تغییر کاربری شدند که تهدیدی برای خاک‌های حاصلخیز کشور است.

ناصر داواتگر مدیر کل دفتر خاک معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: بر اساس آمار فائو در سالی چیزی حدود ۱۲ میلیون هکتار از خاک‌های کشاورزی به توسعه شهر و سند اختصاص پیدا می‌کند.

خاک‌های سالم علاوه بر تأمین امنیت غذایی ۲۵ درصد از تنوع زیستی زمین را حفظ می‌کنند.

کامبیز بازرگان رئیس انجمن خاک ایران گفت : بخش قابل توجه از آب موجود در کره زمین در واقع آبی است که در خاک نگهداری می شود.

بر اساس برنامه هفتم باید سالانه ۱۰۰ هزار هکتار مطالعات خاکشناسی در کشور انجام شود.

صفدر نیازی شهرکی معاون آب و خاک وزیر کشاورزی گفت: سال قبل حدود ۶۷ هزار هکتار امسال بالای ۸۰ هزار هکتار انشاءالله مطالعه خواهیم کرد.

بر اساس تکالیف برنامه هفتم باید تا پایان برنامه از میزان فرسایش خاک در کشور تا ۲۰ کاسته شود.