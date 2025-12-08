رئیس اتحادیه صنف فروشندگان کاغذ و مقوای تهران، افزایش اخیر قیمت کاغذ تحریر را ناشی از کندی در روند تخصیص ارز دانست و گفت: هم‌اکنون قیمت هر بند کاغذ تحریر در بازار به حدود ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان رسیده است.

به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما از اتاق اصناف تهران؛ حمید نیکدل با اشاره به تغییرات قیمتی از ابتدای هفته جاری با بیان اینکه از ماه‌ها قبل نسبت به احتمال افزایش قیمت، در صورت تأخیر در تخصیص ارز، هشدار داده شده بود گفت: بسیاری از صنایع کشور به کاغذ و مقوا وابسته‌اند و اختلال در تأمین ارز می‌تواند بر تعادل بازار تأثیر بگذارد.

وی افزود: در حالی که نیمه دوم سال زمان اوج فعالیت حوزه چاپ و نشر است، قیمت کاغذ تحریر در بازار ظهیرالاسلام به بندی ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان رسیده است.

نیکدل با اشاره به اینکه تجار و واردکنندگان ماه‌ها در انتظار دریافت ارز هستند، گفت: این وضعیت در روند قیمت‌گذاری بازار نیز اثرگذار بوده است.

وی یادآور شد: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش‌تر بر ضرورت تأمین ارز مورد نیاز حوزه نشر تأکید کرده بود و معاون صنایع عمومی وزارت صمت نیز وعده رسیدگی به این موضوع طی هفته آینده را داده است و امیدوارم، شاهد کاهش قیمت کاغذ طی هفته‌های آینده باشیم.

بر اساس این گزارش روز یکشنبه (۱۶ آذرماه) در بازار ظهیرالاسلام، هر بند کاغذ ۷۰ گرمی، ۱۰۰ در ۷۰ به قیمت ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان و سایز ۶۰ در ۹۰ آن به قیمت ۲ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان در بازار عرضه شد. این در حالی است که قیمت این دو کالا در هفته گذشته ۲ میلیون و ۵۰۰ و ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود.

این افزایش قیمت‌ها، به کاغذ ۸۰ گرمی نیز رسید و سایز ۷۰ در ۱۰۰ آن با قیمت حدود ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و سایز ۶۰ در ۹۰ کاغذ ۸۰ گرمی نیز به قیمت بندی ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان خرید و فروش شد.