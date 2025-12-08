دیدار ولایتی و وزیر علوم افغانستان
شیخ مولوی ندا محمد ندیم با علی اکبر ولایتی، رئیس هیئت مؤسس و هیئت امناء دانشگاه آزاد اسلامی، دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در دیدار علی اکبر ولایتی، رئیس هیئت مؤسس و هیئت امناء دانشگاه آزاد اسلامی و شیخ مولوی ندا محمد ندیم، وزیر علوم افغانستان، دو طرف درباره روابط دوجانبه و راههای گسترش همکاریها بهویژه در عرصه آموزش عالی، بحث و تبادل نظر کردند.
وزیر علوم افغانستان با توجه به نیازهای آموزشی این کشور، خواستار توسعه همکاریها با دانشگاه آزاد اسلامی و ایجاد زمینههای مشترک علمی و دانشگاهی شد.
وی، همچنین خواست که شعبه دانشگاه آزاد اسلامی در کابل در رشتههای پزشکی، فنی، الکترونیک و هوش مصنوعی، توسعه یابد.
ولایتی نیز در این دیدار، تأکید کرد: متناسب با امکانات موجود، دانشگاه آزاد اسلامی آماده همکاری و ارائه مساعدت در حوزه آموزش عالی است.
رئیس هیئت مؤسس و هیئت امناء دانشگاه آزاد اسلامی گفت: با توجه به اشتراکات عمیق فرهنگی، دینی و تاریخی میان دو ملت و روابط برادرانه دو کشور، جمهوری اسلامی ایران از ابتدای انقلاب اسلامی، همواره در کنار مردم افغانستان بوده است و امروز نیز از استقلال و پیشرفت این کشور حمایت میکند.
ولایتی، همچنین اظهار داشت: کمک به توسعه و ارتقاء آموزش عالی افغانستان، در حقیقت کمک به خودکفایی و تقویت کشور برادر است و دانشگاه آزاد اسلامی آمادگی دارد در ایجاد رشتههای تخصصی و فوق تخصصی جدید و نیز تبادل استاد و دانشجو با این کشور همکاری کند.