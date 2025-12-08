فرمانده انتظامی شهرستان پیشوا از تحقق آرزوی یک دانش‌آموز دارای مشکل جسمی خبر داد و گفت با همکاری خیرین، پروتز پا و لباس پلیس برای او تهیه شد و قرار است یک روز در کنار پلیس مأموریت نمادین انجام دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ سیداکبر عربی، فرمانده انتظامی شهرستان پیشوا اعلام کرد: در پی اطلاع شهروندان مبنی بر اینکه یک دانش‌آموز علاقه‌مند به شغل پلیس است و به دلیل مشکلات جسمی نیاز به حمایت دارد، عوامل انتظامی با همکاری خیرین به منزل این دانش‌آموز مراجعه کردند.

وی افزود: با کمک افرادی که دستشان در کار خیر است، پروتز پا برای این دانش‌آموز تهیه شد و از طرف انتظامی نیز لباس پلیس به همراه هدیه تقدیم شد.

به گفته فرمانده انتظامی پیشوا از این دانش‌آموز دعوت شده تا یک روز در دفتر فرماندهی حاضر شود و با همراهی خودرو پلیس، یک مأموریت نمادین را زیر نظر کارکنان انتظامی تجربه کند.