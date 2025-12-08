رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث استان قزوین، با تأکید بر ضرورت آگاهی‌بخشی عمومی، نسبت به خطرات جدی مسمومیت با گاز مونوکسید کربن (CO) در فصل سرد سال هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین؛ یوسف اکبری در گفتگوی ویزه خبری شبکه قزوین با اشاره به اهمیت حیاتی اکسیژن برای بقای سلول‌ها، به‌ویژه سلول‌های حساس مغز، قلب و ریه، گفت: «سوخت‌وساز سلولی، به‌ویژه در نورون‌های عصبی، کاملاً وابسته به تنفس هوازی و حضور اکسیژن است. هرگونه اختلال در این چرخه، به‌سرعت به سمت مرگ سلولی غیرقابل بازگشت حرکت می‌کند.»

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان در تشریح چگونگی تأثیر مخرب مونوکسید کربن بر بدن توضیح داد: «وظیفه حمل اکسیژن بر عهده هموگلوبین در خون است. نکته بسیار مهم این است که تمایل اتصال گاز مونوکسید کربن به هموگلوبین، ۲۵۰ برابر بیشتر از اکسیژن است. این بدان معناست که در حضور CO، اکسیژن به‌کلی از چرخه گردش خون کنار گذاشته می‌شود.»

وی افزود: «هنگامی که سلول‌ها به‌جای اکسیژن با مونوکسید کربن مواجه می‌شوند، وارد فاز سوخت‌وساز بی‌هوازی شده و آسیب‌های جبران‌ناپذیری، به‌ویژه به سلول‌های عصبی مغز و نخاع، وارد می‌شود.»

اکبری با برشمردن علائم اولیه مسمومیت، عنوان کرد: «اولین نشانه‌های بالینی که باید جدی گرفته شوند، شامل سردرد، سرگیجه، ضعف و بی‌حالی است که نشان‌دهنده آسیب به سیستم عصبی است. اگر فرد در این مرحله از محیط آلوده خارج نشود، متأسفانه مراحل بعدی شامل کاهش سطح هوشیاری، تشنج و در نهایت کما خواهد بود.»

وی خاطرنشان کرد که این پدیده به دلیل تأثیر مستقیم بر کنترل بدن و عملکرد سیستم عصبی، به درستی «مرگ خاموش» نامیده شده است، زیرا این گاز بی‌رنگ، بی‌بو و بی‌مزه بوده و قابل حس کردن نیست.

رئیس اورژانس استان در پایان به اثرات قلبی و تنفسی مونوکسید کربن اشاره کرد و گفت: «در وهله اول، بدن تلاش می‌کند با افزایش خودکار تعداد تنفس، کمبود را جبران کند اما این عمل منجر به ورود بیشتر گاز سمی می‌شود. همچنین این گاز با افزایش ضربان قلب، فشار مضاعفی بر سیستم قلبی وارد می‌کند.»