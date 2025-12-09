پخش زنده
با پهلوگیری هفدهمین شناور حامل کالای اساسی در بندر شهید رجایی ۶۶ هزار تُن گندم در حال تخلیه و بارگیری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ معاون بندری و اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: از ابتدای سال تاکنون ۹ فروند کشتی حامل ۵۵۲ هزار و ۳۵۳ تُن گندم در اسکلههای بندر شهید رجایی پهلودهی شده است.
روحالله شاعلیا افزود: در این مدت در مجموع ۷۹۸ هزار و ۳۵۴ تُن کالای اساسی گندم، روغن، برنج، جو و کود وارد این بندر شده است.
منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی با ۲ هزار و ۴۰۰ هکتار مساحت و برخورداری از ۴۴ پست اسکله کانتینری و چند منظوره، ظرفیت تخلیه و بارگیری سالانه حدود ۱۴۰ میلیون تن کالا، صادرات و واردات بیش از ۵۵ درصد و ۷۰ درصد ترانزیت بنادر کشور را برعهده دارد.
این بندر به عنوان یکی از مهمترین مبادی ورودی کالای اساسی کشور اکنون دارای ۱۸ انبار مسقف با ظرفیت بیش از ۳۵۰ هزار تُن، شش پست اسکله ویژه کالای اساسی و همچنین سه پایانه نگهداری روغن خوراکی به ظرفیت ۳۷۰ هزار تُن است.