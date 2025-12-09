به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، پرویز سروری امروز در سیصد و هفتاد و هشتمین جلسه شورای شهر تهران افزود: مهم این است که سد شکسته شده و به تدریج قطار‌ها وارد می‌شود. خوشحالی ما تولید قطار ساخت داخل است.امروز می‌بینیم که تولید آنها در خطوط مترو فعال است که جای خرسندی دارد.

وی در ادامه با بیان اینکه تصمیم برای افزایش نرخ تاکسی با توجه به افزایش قیمت بنزین باید در هماهنگی با دولت باشد، تصریح کرد: در مورد تصمیم دولت در این زمینه اطلاع دقیقی نداریم، اما افزایش نرخ تاکسی باید در شورا مورد بررسی قرار بگیرد.

سروری همچنین با اشاره به لایروبی انهار در تهران یادآور شد: آمادگی‌های لازم در این زمینه وجود دارد؛ البته این آمادگی از هفته‌های قبل آغاز شده، اما متاسفانه شاهد بارش باران نبودیم. دعا کنید باران ببارد. افزایش ۱۲ برابری مجموعه‌های شهردخت

در ادامه ، نرگس معدنی پور، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران نیز با بیان اینکه هفته زن را باید فرصت مغتنمی برای بازخوانی اقدامات انجام شده و اتخاذ تدابیر لازم برای رفع چالش‌های این حوزه دانست، گفت: بودجه ۲۳ میلیارد تومانی اداره کل امور بانوان شهرداری تهران در سال ۱۴۰۰ به ۴۳۷ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده و ۱۹ برابر رشد داشته است.

معدنی پور با بیان اینکه در مناطق نیز بودجه این حوزه به ۴۷۰ میلیارد تومان رسیده است، یادآور شد: بودجه حوزه بانوان در مجموع ۸۴۴ میلیارد تومان است که نشان دهنده توجه مدیریت شهری به موضوع زنان و اهمیت جایگاه خانواده است.

وی افزود: تصویب هشت پست ۶-۱۶ برای زنان و تعریف مشاور بانوان در سازمان‌ها و شرکت‌ها و انتخاب زنان به عنوان معاونان مجموعه‌های مختلف از مصادیق توجه به زنان بوده است.

معدنی پور با اشاره به افزایش مراکز کوثر به ۱۲۴ مرکز، خاطرنشان کرد: افزایش مجموعه‌های شهردخت از یک مورد به ۱۲ مورد و افزایش مجموعه‌های شهربانو از ۱۹ به ۲۳ مجموعه و ایجاد ۹ بوستان مادر و کودک و پیش بینی احداث پنچ پردیس خانواده از اقدامات بسیار خوب شهرداری به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه با این وجود چالش‌هایی نیز در این زمینه وجود دارد، تصریح کرد: جلب مشارکت زنان در اقدامات مختلف از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار بگیرد. دریافت بازخورد مستقیم از زنان کمک می‌کند که شهرداری اقدامات را بر اساس نیاز‌های واقعی انجام دهد.

معدنی پور گفت: توجه بیشتر به زنان در خدمات رسانی در مراکز فرهنگی، مراکز بازی کودکان، مدیریت پسماند خشک در منازل، توسعه فضای سبز کوچک مقیاس و دیگر بخش‌ها می‌تواند در بهبود شرایط اثرگذار باشد.

کاهش کیفیت مراکز خدمت رسان آسیب‌های اجتماعی

همچنین زهرا شمس احسان دیگر عضو شورای شهر تهران با انتقاد از کیفیت خدمات در مراکز آسیب‌های اجتماعی شهرداری تهران گفت: مدیریت معتادان متجاهر بسیار اهمیت دارد؛ هرگونه وقفه در اقدامات و کیفیت پایین خدمات در این زمینه تهدید امنیت روانی جامعه را در پی دارد.

شمس احسان ابا بیان اینکه مراکز ۲، ۵ و ۱۰ در فصل سرما ظرفیت پذیرش را از ۸ هزار نفر به ۵ هزار نفر کاهش داده‌اند، افزود: این مراکز ظرف یک ماه آینده با پیمانکاران واجد صلاحیت به سرعت قرارداد امضا کند و مراکز ۱،۴،۷ و ۹ نیز پیش از انقضا تعیین تکلیف شوند.

شمس احسان اضافه کرد: سیاست پرهزینه در گشت‌های شهری جمع آوری، باید فورا بازنگری شود و تصمیم جدید اتخاذ شود و گزارش آن به شورا ارائه شود. تداوم وضعیت موجود آثار غیرقابل جبرانی را بر آسیب‌های اجتماعی شهر تهران خواهد داشت.