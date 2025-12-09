به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ مدیر جهاد کشاورزی خوروبیابانک گفت: از مجموع دو هزار و ۸۰۰ هکتار زمین کشاورزی شهرستان خوروبیابانک، حدود ۳۰ هکتار به کشت شلغم اختصاص دارد.

مرتضی رئیسی متوسط برداشت این محصول را ۲۵ تن در هر هکتار بیان کرد و افزود: پیش‌بینی می‌شود، حدود ۷۵۰ تن شلغم از مزارع شهرستان برداشت شود.

وی گفت: زمان برداشت این محصول اواخر آذر آغاز می‌شود و تا اواخر بهمن ادامه دارد.

شلغم گیاهی اشتها آور، تسکین دهنده سرفه، درمان کننده شب کوری و کم خونی، موثر در رشد استخوان است و به دلیل دارا بودن ید فراوان نقش تنظیم کننده ترشحات غده تیروئید و خاصیت ضد سرطانی نیز دارد.