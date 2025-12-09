سخنگوی وزارت صمت گفت: اگرچه وزارت صمت به شدت مخالف افزایش قیمت خودرو است، اما نقشی هم در این بخش ندارد و تابع شورای رقابت است.

به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما ؛ عزت‌الله زارعی سخنگوی وزرات صمت امروز در نشست خبری درباره ناترازی انرژی افزود: طبق دستور رئیس جمهور تا پایان آذر نباید محدودیت گازی برای صنایع اعمال شود. وزارت صمت نیز همه تمهیدات را دنبال کرد. یک کارگروهی در وزارت کشور با عنوان بهینه سازی انرژی وجود دارد که در این کارگروه پیگیری‌های لازم انجام شده تا افت انرژی رخ ندهد.

وی افزود: در مهر ماه در شرایط نرمالی بودیم و ۴۱ میلیون مترمکعب گاز مصرف کردیم و در آبان این عدد به ۴۹ میلیون مترمکعب رسید، اما متأسفانه مصرف در آذر به ۳۴ میلیون مترمکعب رسید. آنچه در کارگروه مطرح شده رسیدن مصرف به ۳۰ میلیون مترمکعب است.

زارعی ادامه داد: ما تولیدکننده گاز نیستیم بلکه مصرف کننده هستیم. باید دستور رئیس جمهور در خصوص جلوگیری از افت انرژی در صنایع انجام شود.

انتقال ارز بخشی از صادرات به تالار دوم

سخنگوی وزارت صمت درباره تأمین و تخصیص ارز صنایع گفت: عمده صادرات کشور در حوزه صنعت و صنایع معدنی است. طبق سیاست‌گذاری وزارت صمت قرار شد بخشی از ارز محصولات صادراتی به تالار دوم منتقل شود تا از این جهت صادرکنندگان ما بتوانند با آرامش بیشتری نسبت به انجام صادرات اقذام کنند.

زارعی اضافه کرد: در حوزه ارز ما سیاست‌گذار کلان نیستیم بلکه از این سیاست‌ها تأثیر می‌پذیریم.

مخالفت با افزایش قیمت خودرو

وی درباره اینکه خودروسازان درخواست افزایش قیمت داده‌اند، افزود: در حوزه خودرو سیاست‌گذار هستیم، اما نقشی در قیمت گذاری خودرو نداریم و تابع شورای رقابت هستیم. شرایط محاسبه قیمت را این شورا تعیین می‌کند. سازمان حمایت هم در چارچوب تعیین‌شده از سوی شورای رقابت اقدام می‌کند.

زارعی ادامه داد: وزارت صمت به شدت مخالف افزایش قیمت خودرو است. اما در حوزه خودرو دو بخش وجود دارد یکی بازار آزاد که وزارت صمت دخالتی ندارد و دیگری بخش مربوط به قیمت کارخانه‌ها؛ که البته اگرچه مخالف افزایش قیمت هستیم، اما نقشی هم در قیمت‌گذاری نداریم.