رئیس کل بانک مرکزی گفت: صندوق درآمد ارزی و صندوق طرح ارزی به‌زودی با همکاری وزارت اقتصاد و بورس راه‌اندازی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سه‌شنبه ۱۸ آذرماه ۱۴۰۴، مراسم رونمایی از اوراق مرابحه ارزی «پتروشیمی بندر امام» و پیش‌فروش ارز صادراتی «بیدبلند خلیج فارس» با حضور محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی و مهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی در مرکز مبادله ایران برگزار شد.

محمدرضا فرزین؛ رئیس کل بانک مرکزی در ابتدای این مراسم با بیان اینکه دغدغه اساسی ما تأمین مالی تولید است، اظهار کرد: بخش زیادی از تأمين مالی کشور بر عهده نظام بانکی است، اما یکی از مشکلاتی که وجود دارد این است که علاوه بر نیاز‌های تجاری، نیاز‌های سرمایه‌گذاری را نیز باید تأمين مالی کنیم.

وی ادامه داد: برخی از پروژه‌ها برای تأمین مالی نیاز به ارز دارند، به همین علت تصمیم گرفتیم که ابزار‌های تأمين مالی ارزی را طراحی کنیم. تاکنون از طریق اوراق صکوک ارزی تأمین مالی ارزی کشور را پیش می‌بردیم که در این مدت ۶ مرحله اوراق با ۵۱۰ میلیون دلار برای تأمين مالی ارزی منتشر کردیم.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: امروز هفتمین مرحله عرضه اوراق ارزی را انجام می‌شود که ارزش آن ۱۵۰ میلیون دلار است، اما در مراسم امروز ۷۰ میلیون دلار آن منتشر می‌شود. با این تأمین مالی ارزی، ارزش پتروشیمی بندر امام را به ۴۰۰ میلیون دلار افزایش خواهیم داد.

رئیس کل بانک مرکزی از آغاز مجموعه‌ای از ابزار‌های جدید تأمین مالی ارزی و ریالی خبر داد و اعلام کرد: بانک مرکزی با هدف تقویت تولید و احیای رشد اقتصادی، مسیر‌های تازه‌ای را با همکاری وزارت اقتصاد و سازمان بورس فعال کرده است.

فرزین توضیح داد: ابزار جدید که پیشتر نیز نمونه‌هایی از آن استفاده شده بود، امروز برای نخستین‌بار در مقیاسی گسترده‌تر عملیاتی شده و هلدینگ خلیج فارس هم در قالب این ابزار عملیات تأمین مالی خود را انجام داده است.

او همچنین از دو ابزار جدید دیگر در حوزه بازار سرمایه خبر داد که با همکاری وزارت اقتصاد و بورس در حال نهایی شدن است. این دو ابزار، صندوق درآمد ثابت ارزی و صندوق پروژه ارزی است. بررسی‌های کارشناسی این ابزار‌ها در هیئت عالی بانک مرکزی ادامه دارد و پس از جمع‌بندی، به‌سرعت راه‌اندازی خواهند شد.

رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنانش، یک سیاست تازه ارزی را برای فعالان اقتصادی تشریح کرد. گفت: طبق این سیاست، تمام طرح‌ها و واحد‌هایی که ظرفیت خالی دارند، اگر سرمایه‌گذاری ارزی جدید انجام دهند و ظرفیت تازه‌ای ایجاد کنند، اجازه فروش ارز در بازار دوم را دریافت می‌کنند. فرزین این سیاست را انگیزه‌ای قوی برای توسعه تولید و عاملی برای شکل‌گیری درآمد‌های ارزی جدید دانست؛ اقدامی که می‌تواند در شرایط کنونی، به تأمین مالی ارزی کشور کمک قابل‌توجهی کند.

او با اشاره به آمار‌های تازه اقتصادی گفت: از ماه‌های پایانی پاییز، نرخ رشد اقتصادی از وضعیت منفی خارج شده و دوباره مثبت شده است. مجموعه ابزار‌های جدید در حوزه تأمین مالی ارزی و ریالی می‌تواند این روند مثبت را تقویت کند و بخشی از کاهش نرخ رشد سال گذشته را جبران کند.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی، آخرین داده‌های بورس نیز نشان می‌دهد عملکرد شرکت‌های بزرگ بورسی دوباره مثبت شده و روند احیا ادامه دارد. به هر شرکت و پروژه‌ای که سرمایه‌گذاری جدید انجام دهد، اجازه می‌دهیم در تالار دوم مرکز مبادله ایران ارز خود را بفروشد که به سرمایه‌گذاری و تقویت تولید و رشد اقتصادی کشور کمک می‌کند.