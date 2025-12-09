پخش زنده
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نامهای به دبیر شورای عالی فضای مجازی خواستار ارائه گزارش سیم کارتهای سفید به مردم شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز گذشته در نامهای به محمدامین آقامیری رئیس مرکز ملی فضای مجازی از او خواسته است که سیم کارتهای موسوم به سفید را بررسی کنند و گزارش آن را برای عموم منتشر کنند.
متن نامه به این شرح است:
سلام علیکم
جناب آقای دکتر آقامیری
دبیر محترم شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی
با عنایت به محوریت آن شورا در سیاستگذاریهای کلان فضای مجازی کشور و با توجه به دستور صریح رئیس جمهور محترم در خصوص دسترسیهای موسوم به سیم کارت سفید که معلول سیاستهای مسدودسازی در سالهای گذشته بوده و نزد افکار عمومی بازتاب منفی داشته شایسته است دستور فرمائید موضوع با قید فوریت در دستور کار قرار گرفته و گزارش آن به استحضار مردم شریف ایران رسانده شود.