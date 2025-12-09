پخش زنده
تصادف اتوبوس با خودروی سواری پژو در جاده بندرخمیر به کهورستان موجب مرگ سه تن شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس پلیس راه هرمزگان گفت: این حادثه در پنج کیلومتری ایست و بازرسی منبع آب رخ داد و سه سرنشین خودروی سواری جان خود را از دست دادند.
سرهنگ محمد حق پرست افزود: علت این حادثه که حدود ساعت یک و سی دقیقه بامداد رخ داد، حرکت خلاف جهت خودروی سواری پژو بود.
وی گفت: رانندگان باید قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند تا شاهد اینگونه حوادث نباشیم.
تصویر آرشیوی است