به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس پلیس راه هرمزگان گفت: این حادثه در پنج کیلومتری ایست و بازرسی منبع آب رخ داد و سه سرنشین خودروی سواری جان خود را از دست دادند.

سرهنگ محمد حق پرست افزود: علت این حادثه که حدود ساعت یک و سی دقیقه بامداد رخ داد، حرکت خلاف جهت خودروی سواری پژو بود.

وی گفت: رانندگان باید قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند تا شاهد اینگونه حوادث نباشیم.

تصویر آرشیوی است