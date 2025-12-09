به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، رحمان حسینعلی‌زاده با اشاره به اینکه بر اساس گزارش‌های دریافتی از عملکرد هنرمندان توانمند شهرستان لنگرود به‌ویژه در حوزه سفال و سرامیک، شاهد رشد چشمگیر صادرات این محصولات به بازار‌های بین‌المللی هستیم گفت: آثار فاخر هنرمندان برجسته انزلی‌محله لنگرود، با تکیه بر مهارت تخصصی و تجربه چندین‌ساله، به‌صورت منظم و عمده به کشور‌های عراق، بحرین، قطر، لبنان و امارات متحده عربی صادر می‌شود.

وی با بیان اینکه این تولیدات با برخورداری از کیفیت بالا، اصالت هنری و هویت بومی، توانسته جایگاه ویژه‌ای در بازار‌های هدف کسب کنند و سهم قابل‌توجهی در معرفی ظرفیت‌های صنایع‌دستی لنگرود ایفا کنند افزود: رایزنی‌های لازم برای توسعه بازار‌های جدید صادراتی در حال انجام است و با حمایت‌های بیشتر، می‌توانیم شاهد افزایش سهم صادراتی شهرستان در حوزه سفال و سرامیک باشیم.