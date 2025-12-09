پخش زنده
اختراع محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در زمینه تولید لایههای نانولیفی ضدباکتری و معطر با قابلیت رهایش کنترلشده ترکیبات فعال در اداره ثبت اختراعات آمریکا ثبت شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اختراع «لایه نانوالیافی آنتیباکتریال» با عنوان Antibacterial Nanofibrous Layer که نخستینبار در قالب درخواست بینالمللی به شماره PCT/IB۲۰۱۸/۰۵۵۲۲۲ در تاریخ ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۸ از طریق سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) ثبت شده بود، پس از طی مراحل ارزیابی و داوری علمی، با شماره US ۲۰۲۱/۰۲۲۰۲۵۵ A۱ در ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۱ منتشر شد و سرانجام در ۲۸ اکتبر ۲۰۲۵ با شماره US ۱۲۴۵۳۶۹۵ B۲ در اداره ثبت اختراعات آمریکا به مرحله گرنت رسید.
دکتر سمیه اکبری، عضو هیئت علمی دانشگاه و مخترع اصلی، درباره مسیر ثبت این اختراع گفت: فرایند ثبت این پتنت از اواخر سال ۱۳۹۵ با حمایت کانون پتنت ایران آغاز شد و پس از مراحل متعدد بررسی و داوری بینالمللی، نهایتاً موفق به اخذ ثبت نهایی در اداره ثبت اختراعات آمریکا شد.
وی با بیان اینکه این اختراع حاصل پژوهشی برای تولید لایههای نانولیفی ضدباکتری و معطر با قابلیت رهایش کنترلشده ترکیبات فعال است، ادامه داد: در این فناوری مواد فعال دارویی یا عصارههای گیاهی در ساختار پلیمرهای درختسان (دندریمر) کپسوله شده و سپس توسط روش الکتروریسی و بر پایه پلیمرهایی مانند نایلون، پلیاستر یا کیتوسان به نانوالیاف تبدیل میشوند.
اکبری، نوآوری کلیدی این اختراع را در شیوه کپسولهسازی ترکیبات مؤثره در ساختار دندریمرها و ایجاد لایههای نانوالیافی آنتیباکتریال عنوان کرد و یادآور شد: این ساختار امکان رهایش تدریجی، پایدار و کنترل شده ماده فعال را فراهم میکند. این ویژگی موجب افزایش دوام، خاصیت ضدباکتریایی، ماندگاری عطر و مقاومت عملکردی لایه در برابر شستوشو و عوامل محیطی میشود.
این عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر به بیان نتایج آزمایشها و حوزههای کاربرد این اختراع پرداخت و خاطر نشان کرد: این فناوری مسیر جدیدی برای تولید نانوالیاف معطر و ضدباکتریال با رهایش هوشمند فراهم میآورد و قابلیت استفاده در صنایع پزشکی مانند زخمپوشها، محصولات بهداشتی مانند ماسک و فیلتر، پوشاک درمانی و حتی محصولات مصرفی مانند خوشبوکنندهها و دافع حشرات را دارد.
به گفته وی ترکیب دندریمر، پلیمر و اسانس، نقطه قوت اصلی این فناوری است که دوام و کارایی محصول را بهطور چشمگیری افزایش میدهد.
این اختراع هماکنون به مرحله تجاریسازی رسیده و ماسکهای N۹۵ معطر و ماندگار با عصارههای طبیعی اکالیپتوس، آویشن و اسطوخدوس بر پایه این فناوری تولید شدهاند.
سمیه اکبری، دکتر حقیقتکیش، مهندس نیلوفر کمرودی و مهندس مریم مونسان از مخترعان این پتنت و مالکیت اختراع آن نیز متعلق به دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر سمیه اکبری و شرکت جهان اروم ایاز است.