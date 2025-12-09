به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اختراع «لایه نانوالیافی آنتی‌باکتریال» با عنوان Antibacterial Nanofibrous Layer که نخستین‌بار در قالب درخواست بین‌المللی به شماره PCT/IB۲۰۱۸/۰۵۵۲۲۲ در تاریخ ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۸ از طریق سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) ثبت شده بود، پس از طی مراحل ارزیابی و داوری علمی، با شماره US ۲۰۲۱/۰۲۲۰۲۵۵ A۱ در ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۱ منتشر شد و سرانجام در ۲۸ اکتبر ۲۰۲۵ با شماره US ۱۲۴۵۳۶۹۵ B۲ در اداره ثبت اختراعات آمریکا به مرحله گرنت رسید.

دکتر سمیه اکبری، عضو هیئت علمی دانشگاه و مخترع اصلی، درباره مسیر ثبت این اختراع گفت: فرایند ثبت این پتنت از اواخر سال ۱۳۹۵ با حمایت کانون پتنت ایران آغاز شد و پس از مراحل متعدد بررسی و داوری بین‌المللی، نهایتاً موفق به اخذ ثبت نهایی در اداره ثبت اختراعات آمریکا شد.

وی با بیان اینکه این اختراع حاصل پژوهشی برای تولید لایه‌های نانولیفی ضدباکتری و معطر با قابلیت رهایش کنترل‌شده ترکیبات فعال است، ادامه داد: در این فناوری مواد فعال دارویی یا عصاره‌های گیاهی در ساختار پلیمر‌های درختسان (دندریمر) کپسوله شده و سپس توسط روش الکتروریسی و بر پایه پلیمر‌هایی مانند نایلون، پلی‌استر یا کیتوسان به نانوالیاف تبدیل می‌شوند.

اکبری، نوآوری کلیدی این اختراع را در شیوه کپسوله‌سازی ترکیبات مؤثره در ساختار دندریمر‌ها و ایجاد لایه‌های نانوالیافی آنتی‌باکتریال عنوان کرد و یادآور شد: این ساختار امکان رهایش تدریجی، پایدار و کنترل شده ماده فعال را فراهم می‌کند. این ویژگی موجب افزایش دوام، خاصیت ضدباکتریایی، ماندگاری عطر و مقاومت عملکردی لایه در برابر شست‌وشو و عوامل محیطی می‌شود.

این عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر به بیان نتایج آزمایش‌ها و حوزه‌های کاربرد این اختراع پرداخت و خاطر نشان کرد: این فناوری مسیر جدیدی برای تولید نانوالیاف معطر و ضدباکتریال با رهایش هوشمند فراهم می‌آورد و قابلیت استفاده در صنایع پزشکی مانند زخم‌پوش‌ها، محصولات بهداشتی مانند ماسک و فیلتر، پوشاک درمانی و حتی محصولات مصرفی مانند خوشبوکننده‌ها و دافع حشرات را دارد.

به گفته وی ترکیب دندریمر، پلیمر و اسانس، نقطه قوت اصلی این فناوری است که دوام و کارایی محصول را به‌طور چشمگیری افزایش می‌دهد.

این اختراع هم‌اکنون به مرحله تجاری‌سازی رسیده و ماسک‌های N۹۵ معطر و ماندگار با عصاره‌های طبیعی اکالیپتوس، آویشن و اسطوخدوس بر پایه این فناوری تولید شده‌اند.

سمیه اکبری، دکتر حقیقت‌کیش، مهندس نیلوفر کمرودی و مهندس مریم مونسان از مخترعان این پتنت و مالکیت اختراع آن نیز متعلق به دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر سمیه اکبری و شرکت جهان اروم ایاز است.