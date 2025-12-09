پخش زنده
مسابقات تیراندازی با کمان کاپ آسیا که قرار بود به میزبانی کشور عربستان برگزار شود لغو شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،مسابقات تیراندازی با کمان کاپ آسیا که پیش از این مقرر شده بود به میزبانی کشور عربستان برگزار شود لغو شد و احتمالاً مرحله جدید این رقابتها اواخر اسفند ماه سال جاری و یا فروردین ماه سال آینده به میزبانی تایلند برگزار میشود.
مسئولان کنفدراسیون تیراندازی با کمان آسیا هنوز دلیلی برای لغو این مسابقه اعلام نکردهاند.
تیم ملی تیراندازی با کمان کشورمان قرار بود با ترکیب کامل خود در این رقابتها شرکت کند.