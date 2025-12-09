پخش زنده
معاون فناوری دانشگاه آزاد اعلام کرد که جهتگیری تحقیقات این دانشگاه بهسوی حمایت از پروژههای کاربردی و دارای جذابیت سرمایهگذاری تغییر یافته و تأکید بر خروج از پژوهشهای صرفاً تئوریک است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حامد افشاری، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی ، با تأکید بر راهاندازی مرکز تخصصی هوش مصنوعی در این دانشگاه گفت: ما در کنار فعالیت تیمهای مختلف در حوزه هوش مصنوعی، ایجاد یک مرکز تخصصی هوش مصنوعی را در دستور کار داریم تا برنامهریزیهایی ویژه برای توانمندسازی دانشجویان و اساتید انجام شود.
وی با بیان اینکه در واحدهای مختلف دانشگاه، افراد متخصص ولی کمتر شناختهشده در این حوزه فعالیت میکنند، تصریح کرد: در این مرکز، هم سیاستگذاریهای لازم برای توسعه مسیر هوش مصنوعی انجام خواهد شد و هم سرمایهگذاری در حوزههایی که دانشجویان و اساتید دانشگاه دستاوردهای قابلتوجهی داشتهاند، دنبال میشود تا نتایج این فعالیتها از نظر اقتصادی اثربخشتر شود.
گنجاندن هوش مصنوعی در سرفصلهای درسی
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به برنامهریزی برای اصلاح و بازنگری سرفصلهای آموزشی افزود: در معاونتهای تخصصی، بهویژه معاونت فنی و مهندسی و معاونت علوم انسانی، بازنگری سرفصلها در حال انجام است تا هوش مصنوعی بهصورت هدفمند در دروس مختلف وارد شود.
وی توضیح داد: برنامهریزی برای این تحول از سال گذشته آغاز شده و برخی سرفصلها نیز اصلاح شدهاند، اما این روند همچنان در حال توسعه است.
توسعه محصول هوش مصنوعی برای کنترل تب برفکی دام
افشاری با اشاره به نمونهای از محصولات توسعهیافته در دانشگاه گفت: برای مقابله با تب برفکی که این روزها در دامداریها مشاهده میشود، محصولی مبتنی بر هوش مصنوعی طراحی شده است. این محصول بهصورت قلاده روی گاو نصب میشود و امکان کنترل این بیماری را فراهم میکند.
وی اظهار کرد: برای تجاریسازی این محصول، ارتباطات مؤثری با سازمان دامپزشکی در سطح ملی برقرار شده است. همچنین، محصولات دیگری در حوزههایی مانند پردازش تصویر در دانشگاه توسعه یافته که فرآیند انتشار و انتقال آنها به صنایع مختلف در حال پیگیری است.
چشمانداز ملی برای نقشآفرینی در حوزه هوش مصنوعی
این مقام مسئول با اشاره به اهداف بلندمدت دانشگاه آزاد اسلامی تأکید کرد: چشمانداز ما این است که در حوزه هوش مصنوعی، به میزان توان و ظرفیت خود، نقشآفرینی مؤثر و کافی در سطح ملی داشته باشیم.