سرپرست اداره کل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی لرستان از مزایده ۴۶۰ میلیارد ریال از املاک و مستغلات این استان خبر داد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، سرپرست اداره کل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی لرستان در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها از برگزاری مزایده املاک و مستغلات در لرستان خبر داد و اظهار داشت: در مزایده ۱۱۷۱ اموال تملیکی استان لرستان ۱۶ ردیف املاک و مستغلات به ارزش ۴۶۰ میلیارد ریال عرضه شده است. این مزایده از تاریخ ۱۴۰۴.۰۹.۱۹ آغاز و متقاضیان تا مورخ ۱۴۰۴.۰۹.۲۹ فرصت ارائه پیشنهاد دارند و زمان رمزگشایی پیشنهاد یکشنبه ۱۴۰۴.۰۹.۳۰ است.

سید حمید طاهری افزود: متقاضیان از طریق سامانه ستاد ایران و سایت اموال تملیکی می‌توانند مشخصات املاک را در تاریخ اعلام شده روئیت کنند. برگزاری مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت است.

سرپرست اداره کل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی لرستان، تأکید کرد: برای ارائه پیشنهاد متقاضیان موظف هستند معادل پنج درصد مبلغ پایه برای هر ردیف سپرده الکترونیک پرداخت یا ضمانت‌نامه بانکی را در موعد مقرر تحویل اداره کل دهند. شرکت کارکنان دولت در مزایده منع قانونی دارد و تخلیه ملک نیز بر عهده خریدار است.