مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی گفت: بارش‌های گسترده روز‌های اخیر تأثیر قابل‌توجهی درتقویت منابع آب و بهبود وضعیت رطوبتی استان داشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی گفت: بارش‌های گسترده روز‌های اخیر اگرچه کسری بارش سال آبی را جبران نکرده، اما تأثیر قابل‌توجهی بر تقویت منابع آب و بهبود وضعیت رطوبتی استان داشته است.

مجید رستگاری با ارائه گزارش تازه‌ای از وضعیت بارندگی استان اظهار کرد: سامانه بارشی فعال طی روز‌های ۱۵ تا ۱۸ آذر امسال متوسط بارش را در سطح استان ۲۱.۹ میلی‌متر افزایش داده است.

وی اظهار کرد: مجموع بارش‌های ثبت‌شده از آغاز سال آبی تا کنون به ۵۰.۴ میلی‌متر رسیده و گرچه این رقم همچنان ۳۹.۱ درصد کمتر از میانگین‌های بلندمدت است، اما بارش‌های اخیر در بهبود رطوبت خاک، افزایش جریان‌های سطحی و تغذیه تدریجی آبخوان‌ها نقش محسوس داشته است.

رستگاری، با اشاره به ثبت بارش‌ها توسط ایستگاه‌های باران‌سنجی، گفت: ایستگاه پل سردشت با ۸۸.۵ میلی‌متر در صدر قرار گرفته و پس از آن ایستگاه‌های پیرانشهر با ۵۶.۷ میلی‌متر، بیبکران ارومیه با ۴۷ میلی‌متر، کمپ ارومیه با ۳۶ میلی‌متر و مرز سرو با ۳۳ میلی‌متر ثبت شده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه تداوم فعالیت سامانه‌های بارشی در هفته‌های آینده می‌تواند وضعیت منابع آبی استان را به‌طور جدی تحت تأثیر قرار دهد، افزود: مجموعه شرکت آب منطقه‌ای روند پایش و تحلیل برخط داده‌های بارشی را با دقت دنبال می‌کند تا تصویر دقیقی از وضعیت آبی استان ارائه شود.