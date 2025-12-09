پخش زنده
امروز: -
مدیر روابط عمومی علوم پزشکی هرمزگان گفت: فوت یک دانش آموز دختر پایه یازدهم شهر سوزای قشم در مدرسه، به علت ایست قلبی بوده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، فریده حسن زاده افزود: پس از اعلام این اتفاق، گروه اورژانس سریعا در مدرسه حضور یافت و دانش آموز به مرکز درمانی منتقل شد اما این دانش آموز جان خود را از دست داده بود که علت ایست قلبی و مرگ وی باید از سوی پزشکی قانونی اعلام شود.
حسین امیرتیموری فرماندار قشم نیز گفت: این دانش آموز اهل روستای گورزین، سابقه بیماری زمینهای داشته است اما علت دقیق مرگ وی پس از بررسی اعلام میشود.
بیشتر بخوانید؛ توزیع قرص فرفولیک و ویتامین D در مدارس میناب
علی کرم زاده مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش هرمزگان گفت: این دانش آموز بیماری زمینهای داشته که در پرونده سلامت وی ثبت بوده است.