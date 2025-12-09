پخش زنده
امروز: -
برنامههای «یک قدم در حرم»، «ورزش ایران» و «باغ هنر»، از رادیو ایران پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه معنوی «یک قدم در حرم»، به تهیهکنندگی سیدهزهرا صالحی و اجرای فاطمه آلعباس، چهارشنبه ۱۹ آذر ساعت ۲۱:۳۵، پخش میشود.
این برنامه با محور عشق به حضرت فاطمه زهرا (س) و با هدف الگوگیری بانوان از سیره عملی و اخلاقی آن حضرت تهیه شده است.
در این قسمت، ضمن بررسی جلوههای الگویی حضرت در تواصی و جهاد تبیین، به روشها و احتجاجات ایشان درباره ولایت اهل بیت (ع) و استدلالات قرآنی و عقلی در دفاع از حقانیت اسلام و ولایت پرداخته میشود.
«یک قدم در حرم»، تلاشی است برای بازخوانی روح بلند حضرت زهرا (س) و یادآوری مسیری که زنان مؤمن با آگاهی و بصیرت میتوانند در جامعه امروز ادامه دهند.
برنامه «ورزش ایران» با نگاهی ویژه به ورزشکاران و چهرههای شاخص استان گلستان، چهارشنبه ۱۹ آذر ساعت ۱۹:۳۰، پخش می شود.
این برنامه به تهیهکنندگی زهرا قائدی و اجرای میلاد یزدانی، جایی است برای دیدهشدن جوانانی که در میدانهای ملی و بینالمللی خوش درخشیدهاند.
این برنامه با توجه به برگزاری رویداد ملی «ایران جان، گلستان ایران»، به معرفی چهرههای ورزشی برجسته این استان میپردازد، چهرههایی که نماد تلاش، پشتکار و غرور مردمان گلستان در عرصه ورزش هستند.
ویژهبرنامه «باغ هنر»، با نگاهی به رنگها، ذوقها و سنتهای مردم گلستان، از گردشگری تا هنرهای دستی این دیار همیشه سبز را برای شنوندگان رادیو ایران شنیدنی میکند.
«باغ هنر»، به تهیهکنندگی زهره سربازی و اجرای شهاب شهرزاد، چهارشنبه ۱۹ آذر ساعت ۱۶:۰۰، پخش میشود.
این برنامه همزمان با برگزاری رویداد ملی «ایران جان، گلستان ایران» تولید شده و با حضور شیرنگی، راهنمای گردشگری استان، به معرفی فرهنگ و جاذبههای گردشگری گلستان میپردازد.
در ادامه برنامه نیز، رحیمه رحیمی از هنرمندان پیشکسوت پشمبافی درباره هنرهای بومی و صنایعدستی این خطه سخن میگوید.