به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست ارومیه گفت: کارشناسان این اداره به منظور نظارت بر عملکرد آزمایشگاه معتمد، بر روند نمونه‌برداری واحد‌های تولیدی و صنعتی نظارت داشته و به‌منظور صحت‌سنجی، نمونه‌برداری مشترک با آزمایشگاه‌های مذکور انجام دادند.

مختار خانی افزود: نمونه‌برداری از واحد‌های تولیدی و صنعتی مستقر در شهرستان به‌صورت مستمر انجام می‌گیرد و در صورت آلاینده بودن آنها، اخطاریه زیست‌محیطی برای صاحبان صنایع صادر می‌شود.

وی افزود: از وظایف سازمان محیط زیست، نظارت بر عملکرد آزمایشگاه‌های معتمد است؛ ارائه خوداظهاری توسط کارخانه‌ها و واحد‌های تولیدی و صنعتی نیز با هدف شناسایی منابع آلاینده و کاهش بار آلودگی آنها، براساس تبصره ۴ ماده ۱۱ قانون هوای پاک صورت می‌گیرد.

خانی اظهار کرد: کارشناسان پایش این اداره با همراهی کارشناسان آزمایشگاه معتمد از واحد‌های اسید سازی، واحد بازیافت فلزات در شهرک صنعتی شماره ۳ ارومیه بازدید و نمونه‌برداری کردند.