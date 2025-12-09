پخش زنده
امروز: -
رییس مرکز مدیریت راههای ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای چهارمحال و بختیاری از آغاز بارش برف در گردنه چری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، لاله اشرفی گفت: تمامی تیمهای راهداری در آمادهباش کامل قرار دارند.
وی گفت: با توجه به پیشبینیهای هواشناسی و شروع بارش برف از امروز، تمامی ماشینآلات سبک و سنگین راهداری در مسیرهای کوهستانی استان مستقر شدهاند تا با پاکسازی مسیرها، ایمنی سفر هموطنان را تضمین کنند.
وی با تاکید بر اهمیت رعایت نکات ایمنی توسط رانندگان افزود:از شهروندان و مسافران تقاضا داریم حتماً زنجیرچرخ و تجهیزات زمستانی همراه داشته باشند و با احتیاط کامل در گردنهها تردد کنند.
رییس مرکز مدیریت راهها گفت: راهداران استان با آمادهباش ۲۴ ساعته، با بازدید مستمر مسیرها، اطلاعرسانی به موقع درباره وضعیت جادهها و انسداد احتمالی را نیز انجام خواهند داد تا کمترین مشکل برای رانندگان ایجاد شود.
اشرفی از مردم و رانندگان خواست تا با رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، تجربه سفری ایمن و بدون حادثه در مسیرهای برفگیر استان داشته باشند.