به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ شرکت آب و فاضلاب آذربایجان‌غربی به عنوان یکی از شرکت‌های برتر کشور در شانزدهمین جشنواره فراگیری «نخستین واژه آب» انتخاب و موفق به دریافت لوح تقدیر شد.

این جشنواره با محوریت ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب در میان دانش‌آموزان مقطع ابتدایی و با حضور مسئولان عالی‌رتبه صنعت آب و فاضلاب کشور در شهر رشت برگزار شد.

مراسم اهدای لوح تقدیر به میزبانی شرکت آب و فاضلاب استان گیلان و با حضور مسعود علویان‌صدر معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی، مهدی بختی مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، هادی حق‌شناس استاندار گیلان و رضوان حکیم‌زاده معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش برگزار شد.

در این مراسم، وحید مینایی‌مهر مدیر دفتر روابط‌عمومی و آموزش همگانی، به نمایندگی از شرکت آب و فاضلاب آذربایجان‌غربی لوح تقدیر این جشنواره را دریافت کرد.