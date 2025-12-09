پخش زنده
امروز: -
در هفته ایران جان، هرمزگان ایران برای نخستین بار در کشور ارتباط رسانهای بین صداوسیمای مرکز خلیج فارس در استان هرمزگان و رادیو تلویزیون استان کراسنودار روسیه برقرار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیر کل صداوسیمای خلیج فارس در ارتباط زنده تصویری با کشور روسیه گفت: در هفته ایران جان، هرمزگان ایران که از ۲۷ دی تا سه بهمن اجرا میشود، میتوان ظرفیتهای استان را به خارج کشور هم نشان دهیم.
محسن رئیسی افزود: در این نشست مقرر شد ارتباطات رسانهای در حوزه تلویزیون و رادیو در دو استان مهم و استراتژیک هرمزگان کراسنودار به نمایش بگذاریم.
وی گفت: در این برنامهها توانمندیهای دو استان بین فعالان اقتصادی برای سرمایه گذاری تبادل میشود.
قائم مقام استاندار هرمزگان در امور آموزشی و پژوهشی هم گفت: با امضای تفاهمنامه خواهر خواندگی بین شهرستان قشم و استان کراسنودار روسیه مقرر شد همهی ظرفیتهای دو استان در حوزه کشاورزی، غلات و صیفی جات را تبادل کنیم.
بیشتر بخوانید؛ انعقاد تفاهمنامه خواهرخواندگی بین شهرهای لار و بندرلنگه
احسان کامرانی اقتصاد دریاپایه را ظرفیت مشترک بین دو استان کراسنودار روسیه و هرمزگان عنوان کرد و افزود: از تبادل ظرفیتهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی میتوان برای جذب توریست استفاده کرد.
میردادی شهردار قشم گفت: امضای تفاهمنامه خواهرخواندگی بین هرمزگان و کراسنودار روسیه میتوان از تجربیات علمی، گردشگری و مبلمان شهری برای تقویت ظرفیتهای جزیره قشم استفاده شود.