برنامههای «شهر امن» «سیاحت غرب»، «تهران ۲۰» و «عصر خانواده»، از شبکههای تهران، چهار و دو، پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «شهر امن»، چهارشنبه (۱۹ آذر)، به بررسی تخلفات و حوادث مرتبط با موتورسیکلتسواران در بزرگراههای پایتخت میپردازد.
این برنامه با حضور «سرهنگ سجاد خسروی»، رئیس اداره حقوقی پلیس راهور تهران بزرگ، پخش می شود.
در این برنامه، تخلفات رایج موتورسواران، شرایط ممنوعیت تردد آنان در بزرگراهها و همچنین چارچوب قانونی حرکت در معابر ممنوعهای، چون تونلها، خطوط ویژه و پیادهروها از منظر حقوقی و قانونی تحلیل خواهد شد.
برنامه «شهر امن»، به تهیهکنندگی مجتبی احمدی» روزهای زوج ساعت ۶ صبح از شبکه تهران پخش میشود.
مشروح گفتگوی مجلۀ اینترنتی سیستمآپدیت با جک پولسون درباره ابعاد مختلف کنترل فضای جهانی تبادل اطلاعات توسط رژیـم اشغالـگر قدس روزهای ۱۸ و ۱۹ آذر در برنامه «سیاحت غرب» پخش میشود.
گروه هکری «حنظله» روز ۵ شهریور ۱۴۰۴، مجموعهای از ایمیلهای شخصی بنیگانتز (رئیس سابق ستاد مشترک ارتش رژیـم اشغالـگر قدس) از حوالی سال ۲۰۱۵ را منتشر کرد که از نقشههای مقامات رژیـم اشغالـگر قدس برای ایجاد یک «سپر سایبری» برای آن رژیم پرده برمیداشت. در همین راستا، گلن گرینوالد (روزنامهنگار سرشناس و افشاگر بریتانیایی)، روز اول مهر ۱۴۰۴ در مجلۀ اینترنتی سیستمآپدیت گفتگویی با جک پولسون (خبرنگار تحقیقی) داشته تا ابعاد مختلف این عملیات برای کنترل فضای جهانی تبادل اطلاعات را بررسی کند.
مشروح این گفتوگو در دو قسمت در برنامه از «سیاحت غرب»، پخش میشود.
برنامه «سیاحت غرب»، روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت ۲۰:۳۰، از شبکه چهار پخش می شود.
بررسی اقدامات شورای عالی انقلاب فرهنگی و اقدامات راهداری استان گلستان، دو محور گفتوگوی برنامه امشب «تهران ۲۰» است که از شبکه تهران پخش میشود.
در آستانه سالروز تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی، اقدامات این شورا با حضور ابراهیم سوزنچی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی خواهد شد.
همچنین در ادامه رویداد «ایرانجان، استان گلستان»، عادل مصدقی، مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان گلستان، در خصوص اقدامات این راهداری گفتوگو خواهد کرد.
ویژهبرنامه «عصر خانواده»، همزمان با میلاد حضرت زهرا (س) با آغاز دومین پویش مردمی این برنامه (موج) با شعار «زن جریان زندگی»، پخش می شود.
در این پویش که جمعآوری غذای گرم برای نیازمندان است، خانوادهها و بهویژه مادران میتوانند با طبخ یک وعده غذای گرم، افراد نیازمند محلههای خود را در شادی این مناسبت سهیم کنند. ثبتنام و اعلام آمادگی از طریق ارسال عدد یک به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۶۰۳۰ انجام میشود و غذای تهیهشده توسط سفیران پویش در همان منطقه جمعآوری و توزیع خواهد شد. این طرح از ۱۶ آذر آغاز شده و تاکنون با استقبال گسترده مخاطبان روبهرو بوده است.
در بخش محتوایی، «عصر خانواده»، چهارشنبه ۱۹ آذر، میزبان «سه نسل مادر» است، مادربزرگها، مادران و دخترانی که بهتازگی ازدواج کرده یا در آستانه تشکیل خانواده هستند. این بخش با هدف بازنمایی نقش زن و مادر در استمرار حیات خانواده و پیوند نسلها طراحی شده است.
روز ولادت حضرت زهرا (س) نیز مراسم بزرگ ازدواج دانشجویی در قالب ویژهبرنامه «عصر خانواده» برگزار میشود. در این مراسم ۷۵۰ زوج جوان از دانشگاههای استان قم ورود رسمی خود به زندگی مشترک را همزمان با حضور در برنامه جشن میگیرند. این رویداد با هدف تقویت فرهنگ ازدواج و تشویق جوانان به تشکیل خانواده تدارک دیده شده است.
«عصر خانواده»، پیش از این، پویش آزادی مادران زندانی جرایم غیرعمد را اجرا کرد که بر اساس وعده ستاد دیه، مشکل آزادی حدود ۲۰ مادر دربند تا میلاد حضرت زهرا (س) برطرف خواهد شد.