در آستانه میلاد حضرت زهرا (س) و روز مادر و زن از جمعی از مادران شهدا وبانوان تاثیر گذار آذربایجان‌غربی غربی درهمایش (بانوی باشکوه ) تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ به مناسبت گرامیداشت سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها ، روز مادر و زن باحضور جمعی از بانوان بسیجی همایش (بانوی باشکوه )در ارومیه برگزار شد.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه شهدای آذربایجان غربی نیز در این همایش با تاکید به اینکه در دین اسلام هیچ کرامتی باارزش‌تر از زن وجود ندارد، گفت: وقتی خداوند از طهارت، پاکی، کرامت بشری و اوج کمال صحبت می‌کند از زن یاد می‌کند.

حجت الاسلام میثم فیاضی افزود: در دین اسلام و در سخنان رهبر انقلاب به ارزش و اهمیت زنان بیش از سایر اعضای خانواده تاکید شده است که این نشانگر نقش تاثیر گذار زن در خانه و جامعه است.

سرهنگ مهدی رضوی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه ارومیه دراین همایش به نقش مهم زنان به عنوان نیمی از جامعه در تربیت نسل آینده کشور تأکید کردند.

دراین همایش از جمعی از مادران شهدا وبانوان تاثیر گذار آذربایجان‌غربی غربی تجلیل شد.