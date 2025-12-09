به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مهر علیلو گفت: این پرنده دو شب قبل بر اثر سرمازدگی وارد یک مغازه در مجتمع صنعتی شهرستان شده بود که توسط مامور یگان حفاظت محیط زیست چایپاره زنده‌گیری و به اداره منتقل شد.

وی افزود: جغدک تحت درمان و تغذیه مناسب قرار گرفت و پس از تیمار و اطمینان از توانایی پرواز، در یکی از زیستگاه‌های حومه شهرستان رهاسازی شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست چایپاره با اشاره به سرمای زمستانی و بارش‌های متناوب، اظهار داشت: سرمازدگی و خیس شدن بال‌های پرندگان موجب می‌شود تعدادی از آنها به صورت شبانه به حیاط منازل و مغازه‌ها پناه آورند؛ بنابراین شهروندان و دوستداران محیط زیست در صورت مشاهده این گونه پرندگان، مراتب را به اداره حفاظت محیط زیست چایپاره اطلاع دهند.