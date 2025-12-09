در جلسه امروز شورای شهر تهران، حدود ۳۰ همت برای افزایش اتوبوس و تکمیل هفت خط متروی پایتخت برای سال آینده به تصویب رسید.

سیصد و هفتاد و هشتمین جلسه شورای شهر تهران

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در جلسه امروز شورای شهر، لایحه اعطای مجوز به شهرداری تهران جهت انتشار اوراق مالی برای توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی مترو و اتوبوس به تصویب رسید.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر گفت: حدود ۲۹ همت برای تکمیل خطوط شبکه ریلی و اتوبوس اختصاص یافت.

در ادامه ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گزارشی از مشکلات محله‌ی طرشت ارائه داد.

همچنین مظفر عضو دیگر شورا با انتقاد از ازدحام شدید در خط ۱ بی آرتی و عدم تخصیص اتوبوس‌های جدید خواستار تقویت فوری ناوگان و تسریع در اتصال مترو به پایانه شرق جدید شد.

عضو هیئت رئیسه شورا هم درباره حذف تراکم تشویقی بافت ناپایدار ونوسازی بافت فرسوده جنوب محور انقلاب تذکر داد.

نائب رئیس شورای شهر نیز در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به افزایش قیمت بنزین، نرخ کرایه تاکسی طبق مصوبه شورا تا پایان سال تغییری نخواهد کرد.