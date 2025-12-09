اعضای حیاتی بدن سرهنگ پاسدار جانباز، مرحوم سرهنگ علیرضا سیفی به ۱۳ بیمار نیازمند جانی دوباره برای زندگی بخشید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مرحوم علیرضا سیفی از ورزشکاران صاحب زنگ ورزش باستانی بوده در هنگام انجام حرکات ورزشی دچار ایست قلبی شده که به تشخیص پزشکان اعضای حیاتی بدن وی می‌توانست اهدا شود.

خانواده آن مرحوم بر اساس وصیت خودش فوری بدون درنگ با درخواست پزشکان موافقت کردند و اعضای حیاتی شامل کبد، کلیه ها.

نسوج آن مرحوم جداسازی واهدا شد.

وی عضو رسمی سپاه پاسداران نهاوند و جانباز جنگ تحمیلی بودند که هم در دوران جنگ تحمیلی منشأ اثر وهم در دوران بعد از جنگ در جبهه فرهنگی ورزشی توانست خدمات ارزشمندی به اهالی نهاوند ارایه دهند.