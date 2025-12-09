معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی تهران گفت: طرح ۸۲۸ واحدی نهضت ملی مسکن پاکدشت با پیشرفت ۲۶ درصدی و حضور مستمر سازندگان، به رغم کمبود اعتبارات، در تمام بخش‌ها ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، عبدالرضا غفوری، معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، از فعالیت مستمر طرح ۸۲۸ واحدی نهضت ملی مسکن در پاکدشت خبر داد.

وی افزود این طرح با وجود مشکلات اعتباری، پیشرفت فیزیکی ۲۶ درصدی داشته و به‌طور همزمان در تمام جبهه‌های کاری فعال است.

تأمین مالی پروژه از دو مسیر تسهیلات بانکی و آورده متقاضیان انجام می‌شود که همکاری بانک‌ها مطلوب است، اما مشکلاتی در پرداخت آورده‌ها باقی مانده است. سهم آورده متقاضیان تا کنون حدود پنجاه درصد بوده است.