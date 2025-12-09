مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان: ارائه ۶ خدمت فرآیند هویتی ثبت احوال الکترونیکی و غیر حضوری شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان گفت:با راه اندازی از ۶ طرح فناورانه در سامانه سهیم به نشانی sahim.sabteahval.ir، فرآیند‌های اصلی هویتی از جمله صدور گواهی ولادت و شناسنامه نوزاد، گواهی وضع تأهل، گواهی فوت و انحصار وراثت به‌صورت کامل غیرحضوری و الکترونیکی با امضا دیجیتال و با اعتبار قانونی انجام می‌شود.

مجتبی یکتامنش افرود: گواهی ولادت، الکترونیکی صادر و از طریق پیامک به والدین اطلاع رسانی و تعیین نام نوزاد نیز غیر حضوری انجام شده و شناسنامه از طریق پست به در منزل ارسال می‌شود.

وی اضافه کرد: مرکز مدیریت ارتباط با شهروندان هم به بهره برداری رسیده و هم استانی‌ها می‌توانند با شماره تماس ۱۵۱۰ و با پیش شماره ۰۲۱ سوالات، پیشنهاد‌ها و انتقاد‌های خود را درباره ثبت احوال مطرح کنند.

جمعیت استان اصفهان در ابتدای امسال، پنج میلیون و ۴۲۰ هزار و ۷۸۶ نفر تخمین زده شده که ۶ و چهار دهم سهم جمعیت کشور است.