شهردار تهران در حاشیه جشن و تقدیر از افراد دارای معلولیت در خصوص مناسب سازی معابر شهری گفت : تا رسیدن به نقطه مناسب البته فاصله زیاد است اما سالانه در بودجه و برنامههایمان این موضوع را میگنجانیم .
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، علیرضا زاکانی با بیان اینکه تمامی فضاهای جدیدالتاسیس بر اساس استانداردهای مناسبسازی احداث میشوند، درباره فضاهای قدیمیتر گفت: ایستگاههای متروی مربوط به دهههای گذشته را نیز در دستور کار داریم تا مناسب سازی شود.
زاکانی گفت: سال به سال در حال توسعه و تسریع فعالیتها برای مناسب سازی ها هستیم .
علیرضا زاکانی امروز در ویژه برنامه «کولههای اراده» (حال خوب کودکان دارای معلولیت) که در استادیوم ۱۲ هزارنفری آزادی با حضور جامعه معلولان کشور و مسئولان برگزار شد، در پاسخ به خبرنگار ما تصریح کرد: سال گذشته ۳۰ نفر از معلولان رتبه زیر هزار در کنکور کسب کردند که نشان از استعدادهای درخشان این جامعه دارد. جامعه معلولین کشور ظرفیتهای فوقالعادهای دارد و هر یک از این استعدادها میتواند گرههای بزرگی از کشور را باز کند.